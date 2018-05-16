Надежды на мундиаль: эффект на 20 миллиардов, самый большой чак-чак и концерт Земфиры

Татарстан готовится к встрече гостей мундиаля, столица рассчитывает принять около 200 тысяч человек

Фото: Олег Тихонов

Казань ждет более 200 тысяч туристов с 14 июня по 15 июля, финансовые вложения которых оценивают в 1820 млрд рублей. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов призвал считать не только деньги, но и не забывать про PR-эффект, ведь трансляции главного футбольного праздника этого лета из Казани увидит как минимум половина населения Земли. «Реальное время» выяснило, чем планируют удивить туристов.

Дооснащение табличками и подготовка экскурсоводов

С 14 июня по 15 июля Казань ждет не менее 200 тысяч туристов как из других регионов страны, так и из стран-участниц ЧМ. Первым делом госкомитет озадачился улучшением инфраструктуры для иностранных гостей. «Мы дооснащаем музеи табличками на английском языке, проверяем наличие терминалов безналичной оплаты, обновляется городская навигация. Турист должен легко сориентироваться и найти, что ему нужно», — сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

При этом эффект от ЧМ для города будет мощнее, чем от Универсиады, которая тогда для Казани была первым подобным опытом. «Главное наследие Универсиады — инфраструктура, Казань стала другим городом. Сейчас мы рассчитываем на оборот в отрасли в 18—20 млрд рублей — это деньги, которые туристы принесут Казани. Но будет еще PR-эффект на весь мир, как минимум половина населения Земли увидит наш город», — отметил Иванов.

За последние 3 года дополнительно подготовили 150 экскурсоводов, которые смогут рассказать о городе на итальянском, испанском, китайском и других языках.

Официально туристический сезон в городе уже открылся 12 мая. В этот же день стартовал гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Фото Ирины Анисимовой



Директор комитета развития туризма Казани Дарья Санникова озвучила, что официально туристический сезон в городе уже открылся 12 мая. В этот же день стартовал гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который за два выходных дня собрал более 40 тысяч гостей. Его успех хотят повторить во время ЧМ 17 и 18 июня, в эти дни у центра семьи «Казан» во время гастрофеста собираются приготовить самый большой в России чак-чак в 1 300 кг. Рекорд тут же постараются внести в книгу рекордов России и Гиннеса. Рекорды будут во всем, даже в длине скатерти — 150 метров, которая украсит праздничный стол.

Фотосессии на рикшах

1 мая в Казани запустили новый турмаршрут по левому берегу Казанки, придумали новый формат для фотосессий — на велорикшах, на которых можно проехать по городу. В июне запустят ретро-трамвай, работают над созданием специального путеводителя по ночному городу.

— Мы особо обращали внимание на разговорный английский, рекомендовали продлить работу кафе и ресторанов до двух часов ночи, перевести меню на английский язык. Представители общепита отнеслись к этому с большим энтузиазмом, — рассказала о работе с общепитом Дарья Санникова.

В культурной части гостям города пообещали максимальное удовольствие.

— Одновременно на территории Казанского кремля не работало столько выставок, — озвучила директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

Будут представлены экспонаты из собраний Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного исторического музея, этномузея, «Казанского Кремля». Помощник президента РТ Олеся Балтусова призвала всех идти в филиалы Национального музея. Правда, не все из них смогут открыться к началу соревнований.

На специальный летний режим переходят музеи Свияжска. Фото Олега Тихонова



— Музей Шарифа Камала планируется открыть к началу учебного года, там будет мемориальный центр татарской литературы, также музей Тукая пока не открылся, там идут работы по экспозиции. В здании на Баумана, 3 идут подготовительные реставрационные работы по приспособлению для Русского музея в Казани, для выставочного центра, — озвучила Олеся Балтусова.

На специальный летний режим переходят музеи Свияжска. Здесь продумали и футбольную тему — на конном дворе обещают готовить салат ФИФА.

— Траву газона использовать нельзя, будем готовить из салата, вместо футбольного мяча будут яйца, будет включение чак-чака и соус, а какой именно, пока секрет, — озвучил директор музея-заповедника Остров-град Свияжск Артем Силкин.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник перечислил стандартные возможности для туристов — от музея Болгарской цивилизации до набережной и исторического лабиринта. Возможностей добраться несколько, хотя назначенное начало навигации на 30 апреля не состоялось. Со слов заместителя директора по развитию Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника Лилии Сафиной, сейчас рейсы выполняются каждые выходные.

— Добраться можно и на метеорах, они начали ходить пока по выходным, с 1 июня будут ежедневные отправления, а в выходные добавим еще один рейс, — озвучила Сафина.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник перечислил стандартные возможности для туристов — от музея Болгарской цивилизации до набережной и исторического лабиринта. Фото Ильи Репина



Концерт Земфиры

Сколько именно вложений потребовало проведение ЧМ-2018, председатель Госкомитета РТ по туризму затруднился ответить.

— Финансирование идет по разным направлениям. Часть идет через Министерство культуры, часть — через город, часть — через нас, — признался Сергей Иванов.

4 июля на территории фестиваля болельщиков у центра семьи «Казан» будет концерт Земфиры, но, судя по информации на портале kassir.ru, попасть туда получится только по билетам, стоимость которых начинается от 2 тысяч рублей. Кроме того, в этот же день ожидаются выступления Therr Maitz и Mujuice.

— Вход на территорию фестиваля для болельщиков бесплатный. Что касается концерта Земфиры, не могу прокомментировать. По общей программе на территории фестиваля болельщиков, могу сказать, что мы покажем размах нашего колорита и будут специальные уголки стран-участниц, — пояснила Дарья Санникова. Имена других артистов раскрывать не стали.