Культуру Татарстана отдадут в женские руки: кандидаткам устроили заочные праймериз

В шорт-листе на должность главы культурного министерства республики три претендента

В многодневном марафоне, приз которого — кресло министра культуры РТ, кажется, наметились лидеры. Во всяком случае, двух кандидатов точно активно поддерживают представители культурной элиты республики. Третью лоббирует ушедший недавно в отставку теперь уже бывший министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин. Вот что удалось выяснить «Реальному времени».

Народные кандидаты

Еще недавно список потенциальных кандидатов на министерское кресло насчитывал более десяти имен. Были в нем и Миляуша Айтуганова, и Лейла Фазлеева, и Ильшат Аминов, и даже директор Камаловского театра Ильфир Якупов — известные фигуры в Татарстане, и не только они. Несколько дней назад прошла инсайдерская информация, что президент Татарстана намерен отдать управление не самым благополучным министерством непременно в сильные мужские руки.

Два дня назад появилась новая информация, которую на основе анонимности подтвердили сразу несколько источников: аппарат президента РТ проводит консультации со знаковыми представителями в сфере культуры, выясняя их мнение, под чьим бы началом они хотели творить. И здесь практически все опрошенные назвали два имени — Ирада Аюпова и Гульшат Нигматуллина. Поразительное единодушие, к которому, очевидно, стоит прислушаться.

Уйдя после 7 лет работы в Минкульте, Аюпова возглавила архивное ведомство республики, где за короткий срок показала отличный результат работы. Фото Олега Тихонов

Ирада Аюпова — свой человек в министерстве, ее отношения с коллегами, с деятелями культуры всегда были ровными, очень искренними и дружелюбными. Она пришла в ведомство в качестве одного из заместителей министра в не самые плохие времена для Минкульта, когда руководящее кресло занимала Зиля Валеева. И хотя Ирада по образованию математик, она очень быстро вписалась в новую для нее область, обнаружив неплохое художественное чутье.

Несомненные достоинства Аюповой — умение слушать и слышать собеседника, отсутствие снобизма и большая смелость. Почувствовав талант, она готова поддержать его. Ну а математическое образование — прекрасный залог того, что экономика в сфере культуры будет в надежных руках. Помимо всего прочего, Аюпова умеет собирать вокруг себя команды из действительно профессиональных людей. Уйдя после семи лет работы в Минкульте, Аюпова возглавила архивное ведомство республики, где за короткий срок показала отличный результат работы.

Второй кандидат, которого бы деятели культуры хотели видеть в министерском кресле, — это Гульшат Нигматуллина. Личность не менее уважаемая, чем Ирада Аюпова, и также свой человек в Минкульте. Это вдумчивый, глубокий, интеллигентный специалист, который не заигрывает с подчиненными, не играет в игру «своя в доску», но планомерно выстраивает позитивные рабочие отношения, что всегда идет на пользу делу.

Опыт работы в Минкульте у Нигматуллиной огромный, намного больше, чем у других претендентов на министерское кресло. Фото gossov.tatarstan.ru



Сейчас Нигматуллина работает в должности начальника Управления культуры и развития языков народов РТ при кабмине республики. Опыт работы в Минкульте у нее огромный, намного больше, чем у других претендентов на министерское кресло. Нигматуллина более 10 лет проработала в Минкульте, начав деятельность рядовым сотрудником (по образованию она музыковед), и доросла до должности заместителя министра.

Стиль работы Гульшат Нигматуллиной — вдумчивый анализ ситуации и взвешенное решение. Возможно, она не так смела, как Ирада Аюпова, но это не мешает ей быть уважаемым человеком в среде профессионалов.

Кандидат министра

Как сообщил на днях «Реальному времени» источник из Министерства культуры, уходя в отставку, экс-министр Айрат Сибагатуллин озвучил имя своего желательного преемника. Это его первый заместитель Эльвира Камалова. На условиях анонимности источник подтвердил, что сотрудники Минкульта не особенно поддерживают кандидатуру Камаловой, это имя также не звучало среди тех, кого деятели культуры хотели бы видеть в министерском кресле.

Уходя в отставку, экс-министр Айрат Сибагатуллин озвучил имя своего желательного преемника. Это его первый заместитель Эльвира Камалова. Фото mincult.tatarstan.ru



Возможно, в рекомендации Айрата Сибагатуллина заложен некий стереотип — уходит первое лицо и часто его место занимает первый заместитель. Что касается Камаловой, пока в ее активе в работе в министерстве нет громких проектов, а несомненный минус — отсутствие своей команды. При этом, по собственному наблюдению автора этих строк, амбициозность иногда зашкаливает.

Назначение нового министра несколько затянулось, без него состоялись и комиссия по присуждению Госпремии РТ, и комитет по культуре в Госсовете. Это говорит лишь о том, что президент РТ подходит к выбору очень взвешенно. Кто займет это кресло, очевидно, будет решено в ближайшие дни. И имя нового «назначенца» может оказаться совсем не из приведенного выше списка и очень неожиданным.