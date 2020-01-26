Принять участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ может любой татарстанец

Сегодня в Татарстане началось широкое обсуждение поправок, вносимых в Конституцию России. Общественная палата Татарстана намерена организовать в республике широкое обсуждение, в котором сможет участвовать каждый.

Встречи с разными общественниками пройдут в разных городах республики. По словам представителя Общественной палаты Татарстана Андрея Большакова, будут учитываться мнения не только жителей больших городов, но и сельчан.

Понятно, что в любом случае мы базируемся на территории Казани, это создает некую «казаноцентричность», это, наверное, объяснимо, но с другой стороны, мы будем стараться, чтобы и мнение жителей других больших городов, малых городов, безусловно, сельской местности республики, оно тоже было услышано», — цитирует Большакова ТАСС.



Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева добавила, что ближайшее обсуждение запланировано в Казанском федеральном университете.