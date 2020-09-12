«Находят маленькие, трогательные «нарушения»: закончились эчпочмаки в буфете, ручка не того цвета»

Малькевич с блогерами обсудил электронные выборы и «цифровое рабство»

Новоиспеченные блогеры-наблюдатели поделились впечатлениями от первого дня голосования сегодня во время встречи в Казани с членом Общественной палаты РФ, президентом Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем. Татарстан — единственный регион в России, где блогеров организованно пригласили на избирательные участки. Участники дискуссии обсудили QR-коды, электронные выборы, подумали, как устроить баттл с «борцами с числом зверя». Подробности — в материале «Реального времени».

«Нескучные» выборы от блогеров

Когда сегодня на встрече с блогерами-наблюдателями председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева представляла своего коллегу из Санкт-Петербурга, члена российской Общественной палаты, журналиста и политтехнолога Александра Малькевича, то заметила, что этого человека они могут увидеть на телеканалах почти каждый день, если смотрят телевизор.

— Нет, они не смотрят телевизор, — шутливо поправил Малькевич Валееву.

Гость предложил блогерам не прятать красивые лица за масками, а снять их и разместиться за столом с учетом социальной дистанции. Питерский журналист успевал еще делать фото и селфи с молодыми людьми.

— С радостью отслеживаю, как интересно работают ребята на участках, сколько вопросов нам уже накидали. Первые шаги они сделали, показали, какой-то это нескучный процесс выборов и почему это каждому важно. Они превратили его в увлекательный процесс. Просто молодцы! — высказалась руководитель татарстанской ОП.

Зиля Валеева: «С радостью отслеживаю, как интересно работают ребята на участках, сколько вопросов нам уже накидали»

Александр Малькевич считает, что Татарстан «взорвал мощную информационную бомбу».

— Зиля Рахимьяновна, низкий поклон вам и Общественной палате — придумать такое. 85 регионов в России и Татарстан — единственный оказался, кто сказал: «Надо, чтобы все увидели, что такое выборы глазами людей в это не погруженных, в хорошем смысле аполитичных, от этого раньше далеких, с незамыленными взглядами и со своей большой аудиторией в соцсетях. Они искренне, живо рассказывают, как это происходит. Находят маленькие, очень смешные, трогательные «нарушения»: где-то закончились эчпочмаки в буфете, ручка была не того цвета. Показывают настоящий процесс открыто, — подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, эту инициативу надо внедрять по всей России. Такие «незашоренные» наблюдатели в режиме реального времени опровергают бесконечные фейки, вбросы, все страхи, ужастики, заявил питерский гость. «Если говорить блогерским языком, то это очень круто, и Татарстан показал пример всей России, новый инновационный подход к наблюдению за выборами», — добавил журналист.

Александр Малькевич считает, что Татарстан «взорвал мощную информационную бомбу»

«Надо разъяснять суть и «мудреные» слова»

Зиля Валеева обратила внимание на вопросы блогеров, которые они уже задали после первого дня наблюдения. Многим избирателям на участках запрещают использовать сканы паспортов. Валеева попросила гостя прокомментировать эту ситуацию.

— Мы, собственно, ждем истории с QR-кодом — об этом говорят, и вице-премьер Чернышенко взял на себя повышенные обязательства перед президентом. Скан, конечно, это не то — должен появится QR-код, мобильное приложение с паспортом. Главное, что пандемия в этом плане нам дала же хоть какие-то плюсы. Это, кстати, будет большая нагрузка и на Общественную палату, и на вас, блогеров — переламывать ситуацию. Потому что как только начинается история про электронные услуги, сразу вылезает определенная публика: «число зверя, нас чипируют, цифровой концлагерь, 5G, будет облучение, цифровое рабство, и мы все умрем в итоге», — ответил Малькевич.

Он назвал Татарстан «законодателем цифровых мод для страны, один Иннополис чего стоит». По словам Александра Малькевича, сплав опыта Общественной палаты, а также цифрового сознания, молодости и задора даст синергию, новые идеи для всей страны, связанные и с популяризацией электронного голосования. Нужно не информировать людей, используя «мудреные слова», а объяснять им, что это значит, «переводить на нормальный человеческий язык «транзакции», «блокчейн», «криптозащиту», считает Малькевич. Какими должны быть эти сервисы, по мнению спикера, должны сказать сами россияне, и в том числе блогеры.

По словам Александра Малькевича, сплав опыта Общественной палаты, а также цифрового сознания, молодости и задора даст синергию, новые идеи для всей страны, связанные и с популяризацией электронного голосования

Блогеры-наблюдатели уже не первый раз подняли вопрос безопасности электронных выборов. Политтехнолог рассказал, что 31 августа он принял участие в тестировании электронной системы голосования ЦИКа России — выбирал туристические достопримечательности России. По его мнению, сервис работает быстро и четко, над безопасностью специалисты работают.

— В Москве была такая возможность во время голосования за поправки в Конституцию. Миллион человек ею воспользовался. Результаты по поправкам — самый главный аргумент, что все было честно. По России за них в среднем проголосовали 73% избирателей, а там, в Москве, было соотношение примерно 60 на 40. Таким образом, реализовали функцию борьбы с «пугалками». Что все узнают, как вы проголосовали, — это точно невозможно, — утверждает член Общественной палаты РФ.

К тому же он руководит рабочей группой по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием. Вмешаться в процесс голосования тоже невозможно, уверен Малькевич. Он разъяснил: если происходит вмешательство в систему извне, механизм «блокчейн» срабатывает таким образом, что она просто перестает работать.

Блогеры-наблюдатели уже не первый раз подняли вопрос безопасности электронных выборов

«Вышки 5G нападут, а потом шлифанут вакциной»

— Все равно к этому идем, именно с помощью этих ребят дальше придется вести работу. Хочешь — не хочешь, а цифровая культура — это перспектива. Мы от нее не отодвинемся. Столько авторитетов сейчас привлекают, чтобы стращать, пугать людей. Народные артисты к этому подключились, — сообщила Зиля Валеева.

Александр Малькевич поинтересовался, как старшие родственники блогеров относятся к цифровым технологиям. Они ответили, что «базовая история» у родителей примерно такая: «Вышки 5G нападут, а потом еще шлифанут вакциной, и до свидания». С этим средневековьем молодые люди борются, объясняют старшему поколению, что и как работает, и запрещают делать рассылки в чатах, напоминая, что за непроверенную информацию могут привлечь к ответственности.

— Нам подписчики тоже задают вопросы, и мы им отвечаем. Это круто, когда во благо можешь повлиять на мнения или на страхи, — заметила Алина Гималтдинова.

— Мы все давно в цифровом концлагере, только он никакого отношения к государству не имеет, — подчеркнул Малькевич.

«Это круто, когда во благо можешь повлиять на мнения или на страхи», — заметила Алина Гималтдинова

— Сказал два слова, тебе уже реклама прилетела, — согласился Руслан Мазитов.

— Почему-то вбрасывают какие-то странные тезисы: «Главное, чтобы только ФСБ не знала — потому что государство будет нами управлять». А Цукерберг и компания — эти пусть наблюдают… Если появится электронный паспорт, первые вопли всех этих заслуженных людей, немного сошедших с ума: «ID — ведь там же все будет записано!» И что в этом такого?! — недоумевает политтехнолог.

Он считает, что электронные сведения упрощают жизнь людей, когда они отправляются в поездки, оформляют какие-то документы. Александр Малькевич предложил покреативить, какую еще пользу можно извлечь из цифровых сервисов. Член российской ОП задумался, если «устроить баттл на модной площадке, пригласить пару федеральных упертых товарищей», согласятся ли прийти «эти борцы с числом зверя»?

«Они первые придут. Все те, кто «за» — они громко об этом не кричат, слышно только тех, кто «против», — ответил Руслан Мазитов.

Собеседники, по словам Малькевича, «штурмили», какую нужно создать платформу для общения населения с властью, как люди должны, например, получать информацию о делах и проектах народных избранников, чтобы это было удобно и доступно, «в один клик».

Собеседники «штурмили», какую нужно создать платформу для общения населения с властью, как люди должны, например, получать информацию о делах и проектах народных избранников, чтобы это было удобно и доступно

«Контента — ноль, но при этом избирательное право соблюдается»

В завершении дискуссии блогеры поделились своими впечатлениями от первого дня наблюдения.

— Когда к чему-то новому идешь, не знаешь, чего ожидать. Но уже в первые полчаса на участке поняла в чем суть, освоилась. Вчера не было толпы, сложных моментов, все четко и конкретно: на входе сразу измеряли температуру, предлагали антисептик. Мы сами тоже соблюдаем правила: никакой личной информации в наших сторис и постах, — рассказала Алина Гималтдинова.

Камилла Хафизова сообщила, что обращает внимание на информационные доски, есть ли стрелки, «чтобы логистика была соблюдена». Она оценила трехдневный срок для голосования — люди приходят, когда им удобно.

— В первые 20 минут все ожидания растворились. Думаешь, сейчас будет какая-то движуха, экшн, провокации, вбросы. Все спокойно, аккуратно, все соблюдают дистанцию, правила. Контента — «ноль», но при этом избирательное право соблюдается, и в этом смысл. Все очень серьезно: какой бы контент ты ни собрал, на тебя возложили большую ответственность, ты должен честно освещать то, что происходит. Весь контент не прилизан. То, что записал, не редактирую, — сказал Руслан Мазитов.

1 / 22 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов