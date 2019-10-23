Ильшат Аминов и Айрат Зарипов вошли в совет учредителей «Республики Татарстан» и «Ватаным Татарстан»

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Решение включить в совет учредителей газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрата Зарипова и депутатов Ильшата Аминова, Алексея Созинова и Дамира Махмутова приняли сегодня участники четвертого заседания Госсовета республики шестого созыва.



Председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин обосновал предложение принять соответствующее постановление необходимостью «включить других представителей вместо тех, кто раньше представлял Государственный совет, — Риммы Ратниковой, Разиля Валеева и Анастасии Исаевой».



