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Руководителем музея-заповедника «Казанский Кремль» станет Айрат Сибагатуллин

08:49, 06.02.2020 1
Руководителем музея-заповедника «Казанский Кремль» станет Айрат Сибагатуллин
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Экс-министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин станет директором музея-заповедника «Казанский Кремль».

Как стало известно «Реальному времени», Сибагатуллина представят в качестве руководителя музея уже сегодня.

Напомним, с апреля 2018 года Сибагатуллин занимал должность исполнительного директора — главного редактора ТНВ. Экс-министр культуры сменит в должности Зилю Валееву, которая в начале января была назначена на пост председателя Общественной палаты Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:09
    Мужчине на должности директора Музея будет трудно - женщины в основном в Музеях с давних пор работают и руководят.
    Удачи.
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