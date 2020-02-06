Руководителем музея-заповедника «Казанский Кремль» станет Айрат Сибагатуллин
Экс-министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин станет директором музея-заповедника «Казанский Кремль».
Как стало известно «Реальному времени», Сибагатуллина представят в качестве руководителя музея уже сегодня.
Напомним, с апреля 2018 года Сибагатуллин занимал должность исполнительного директора — главного редактора ТНВ. Экс-министр культуры сменит в должности Зилю Валееву, которая в начале января была назначена на пост председателя Общественной палаты Татарстана.
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Удачи.