Эрмитажному центру преподнесли «Царские дары»

Подлинный автограф Николая Второго, часы Фаберже и подарки последнего Крымского хана

Фото: Олег Тихонов

Что подарили на Рождество дяде последний русский император и его супруга? Какой дар преподнес Карл Фаберже императорскому двору? Где можно увидеть подлинный автограф Николая Второго? Ответ на эти вопросы дает выставка «Царские дары», которая накануне открылась в центре «Эрмитаж-Казань». Подробности — в материале «Реального времени».

«Охрана соответствующая»

«Новая выставка из фондов Государственного Эрмитажа в центре «Эрмитаж-Казань» с одной стороны внеплановая, с другой стороны — это царский подарок, его увидят не только казанцы, но и гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу, у них будет возможность познакомиться с эрмитажными сокровищами. Эти экспонаты из Эрмитажа и из других музеев, обладающих такими сокровищами, чаще всего, никуда не вывозят», — прокомментировала событие перед открытием новой выставки генеральный директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

По ее словам, хотя выставка внеплановая, президент РТ Рустам Минниханов и Министерство культуры республики нашли возможность оплатить весьма внушительную страховку экспонатов, ее традиционно оплачивает сам Татарстан.

Выставка «Царские дары» небольшая, камерная — всего 25 экспонатов, но очень информативная, потому что за каждым экспонатом стоит эпизод российской истории. Как рассказали сотрудники Государственного Эрмитажа, в Казань на время переместилась часть их бриллиантовой кладовой. Часть экспонатов находилась в покоях императрицы Екатерины Второй.

«Эти экспонаты из Эрмитажа и из других музеев, обладающих такими сокровищами, чаще всего, никуда не вывозят», — прокомментировала Зиля Валеева



Естественно, что экспонаты ехали в Казань под усиленной охраной, за их передвижениями следил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. И сейчас в центре «Эрмитаж-Казань» предприняты беспрецедентные меры по охране. Как пояснили сотрудники Эрмитажа, у каждого подобного изделия есть свой паспорт, где указан вес драгоценного металла, каратность камней. Если же по какой-то причине в свое время камень выпал и утерян, заменить его новым невозможно, о чем делается соответствующая отметка в паспорте.

Лучшие друзья девушек

На камерной выставке глаза слепят россыпи алмазов, бриллиантов и других драгоценных камней. Ими щедро украшены практически все экспонаты. В свое время их принимали в дар русские монархи или же сами дарили кому-либо. Например, уникальная табакерка с вензелем Александра Первого, изготовленная французским мастером в 1800 году. Материал — золото, серебро, алмазы.

К ней приложена крошечная записочка с текстом, написанным от руки размашистым почерком: «Милому дяде Алексею от Аликс и Ники. Елка». Это рождественский подарок последнего русского императора и его супруги Великому Князю Алексею Александровичу. Очевидно, Великий Князь хранил подарок вместе с записочкой, автограф императора подлинный.

Вот еще одна табакерка, ее подарил Петру Первому Август Второй. На крышке роспись по эмали — Венера и Амур. В этой табакерке император хранил нюхательный табак, что соответствовало его сориентированному на европейские традиции характеру. А сам подарок — пример галантной дипломатии.

Впрочем, императоры тоже делали щедрые подарки. За особые заслуги, например, можно было удостоиться портрета монарха. Такой подарок есть в экспозиции, это портрет императора, дарованный верному сподвижнику Петра Первого Семену Григорьевичу Нарышкину. Портрет носился на шее и приравнивался к ордену.





На камерной выставке глаза слепят россыпи алмазов, бриллиантов и других драгоценных камней. Ими щедро украшены практически все экспонаты



Турецкий султан Осман Третий подарил императрице Елизавете Петровне искусно выполненное английскими мастерами зеркало в золотой рамке, усыпанной бриллиантами и рубинами — тоже пример дипломатии. После присоединения к России Крыма императрице Екатерине Второй для внука Великого Князя Александра Павловича последним из крымских ханов был преподнесен наряд из восьми предметов. В Казань приехали колчан и налучье из шелка, бархата, расшитые золотыми нитями, украшенные жемчугом, бирюзой, нефритом, изумрудами.

Естественно, что не могла обойтись экспозиция без изделий фирмы Карла Фаберже. Компания знаменитого ювелира представлена серебряными каминными часами, украшенными двадцатью пятью фигурками, играющими на музыкальных инструментах. Их количество не случайно — часы выполнены к серебряной свадьбе родителей Николая Второго — императора Александра Третьего и императрицы Марии Федоровны.

Часы были увезены в Европу, переходили из рук в руки и, наконец, добрались до аукциона Сотбис, где и были куплены в 2004 году, а к юбилею Государственного Эрмитажа подарены музею президентом России.

Двадцать пять предметов – это двадцать пять историй и двадцать пять шедевров декоративно-прикладного искусства. Это очень приятно и интересно изучать историю по таким красивейшим и уникальным экспонатам.

1 / 33 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов