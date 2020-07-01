Валеева рассказала, как в Татарстане проходило обучение наблюдателей перед голосованием по поправкам

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева рассказала, как в республике проходила подготовка наблюдателей перед голосованием по поправкам в Конституцию.



«На этапе обучения сначала учили «учителей», потом они проводили обучение в муниципальных образованиях. Проводили зум-конференции, дальше на муниципальном уровне проводили ряд публичных мероприятий, круглые столы, когда участвовали все основные участники наблюдения. Таких круглых столов было проведено 5 — к нам приезжали и федеральные эксперты, участвующие в наблюдении», — передает слова Валеевой корреспондент «Реального времени».

Она добавила, что всю информацию, которая приходила из Общественной палаты РФ, тут же рассылали в города, районы и муниципальные образования.

«Все были обеспечены методическими материалами. И если их прочитать внимательно, то можно вполне эффективно работать наблюдателем», — заключила Валеева.

Всего от Общественной палаты было направлено 16 543 наблюдателя. Они работали по своим рабочим графикам.



По словам Зили Валеевой, в этом году отмечается повышенный интерес к голосованию.

«Нынешнее голосование по поправкам в Конституцию вызвало интерес как со стороны общественных организаций, так и со стороны партий, и граждан», — заметила она.



Ранее глва ЦИК РТ прокомментировал обращения о нарушениях на выборах по поправкам в Конституцию.

