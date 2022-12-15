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Президент Татарстана утвердил членов Общественной палаты республики

12:20, 15.12.2022
Президент Татарстана утвердил членов Общественной палаты республики
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил членов Общественной палаты республики. В списке 20 человек.

Рустам Минниханов утвердил в качестве члена Общественной палаты ее председателя — Зилю Валееву. Эту долженость она занимает с января 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В списке также:

  • директор Института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова;
  • директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева;
  • гендиректор Центра социальной реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов;
  • генеральный директор АО «Спорткультавтотовары» Мунир Гафиятуллин;
  • председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Евгений Кабыш;
  • председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо;
  • директор молодежного экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова;
  • директор фонда «Мы вместе», региональный координатор Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Мубаракшина;
  • директор центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана Ринат Патеев;
  • председатель «Национально-культурной автономии мордвы Татарстана» Наталья Сабитова;
  • ректор Казанской православной духовной семинарии Владимир Самойленко;
  • директора Лицея имени Н.И. Лобачевского Елена Скобельцына;
  • президент спортивной федерации «Универсальный бой» Алексей Софронов;
  • ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова;
  • заместитель председателя отделения Союза театральных деятелей России — Союза театральных деятелей Татарстана Эльмира Фатхуллина;
  • первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов;
  • председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров;
  • советник по внешнеэкономической деятельности ООО «Мэлт» Рафаэль Шакирзянов;
  • заместитель директора Национальной библиотеки Татарстана Табрис Яруллин.

Напомним, Общественная палата Татарстана формируется из представителей общественных объединений, союзов и ассоциаций, а также иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в регионе. В нее входят 60 человек, из которых 20 кандидатур утверждает президент республики Татарстан.

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Татьяна Демина
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