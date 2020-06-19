Станет ли грядущее голосование «последними бумажными выборами»?

Фото: Ринат Назметдинов

«Мы проснемся 2 июля — и что изменится?»

Сегодня члены экспертного клуба «Волга» обсудили подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

— Люди устали напрягаться и бояться на фоне коронакризиса. С голосованием они связывают свое будущее и их интересует вопрос: « А что будет после?». Это основной интерес людей. Мы проснемся 2 июля и что изменится? Власти нужно понимать, с чем она придет к людям после процедуры, — заявил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Фото rapc.pro

По мнению президента «Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства» Марата Баширова, власть должна четко донести до избирателей три основных тезиса, которые могут дать понимание того, а что же, собственно, изменится:

закрепляется статус национальных республик, что очень важно на фоне появляющихся периодически «вбросов» об унификации республик;

закрепляется норма о том, что Россия является социальным государством, а это важно в свете запроса на индексацию пенсий, социальных выплат, гарантий по минимальному доходу граждан, медицине;

президент делится своими полномочиями с коллективными органами управления, а главы регионов получают возможность участия в принятии федеральных решений.



Почти 12 тысяч наблюдателей

Особое внимание участники обсуждения уделили функциям наблюдателей и работе общественных организаций. Зиля Валеева, председатель Общественной палаты РТ, сообщила: в Татарстане зарегистрировали 11 987 наблюдателей, заключили соглашения с 40 общественными организациями и НКО и 6 региональными отделениями партий.

Фото Максима Платонова

— Здесь есть организации, которые объединены по профессиональным признакам, ветеранские, женские организации и так далее. Важно и то, что 25 процентов от их общего числа объединяют молодежные организации, — заявила председатель Общественной палаты РТ. — Заявления от наблюдателей продолжают поступать. Они принимаются до 20 июня. В среднем получается, что не менее четырех наблюдателей на каждую участковую комиссию, но все, конечно, зависит от количества избирателей на участках.

По словам Зили Валеевой, на предстоящих выборах работы наблюдателям прибавится:

— Добавились строгие санитарные требования, а наблюдатель — это человек, который присутствует на всех этапах голосования, — высказалась эксперт. — После всех выборов начинаются большие претензии или сомнения — то, чем обычно пользуются недовольные результатом. Наблюдатели — важная гражданская институция, они свидетели того, что и как происходит. Обеспечение прозрачности, порядка и легитимности — задача номер один. И, надеюсь, наблюдатели с ней справятся.

Последние бумажные выборы?

Не могли на заседании не поднять вопрос об электронном формате голосования. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов предположил, что грядущая процедура — это, возможно, «последние бумажные выборы».

— При этом надо учитывать, что [в будущем] избирательная комиссия должна будет состоять из специалистов, разбирающихся в информационных технологиях. В ЦИК должны приходить люди из «Мегафона», «Яндекса» и так далее. Это должно делаться для того, чтобы еще больше повысить прозрачность и общественное доверие к новым формам голосования, — заявил Станислав Наумов. А потом и вовсе предположил голосование через Telegram в недалеком будущем.

— А я бы хотел вставить ремарку о том, что Татарстан не стал брать на себя обязательства по организации электронного голосования, — включился в обсуждение Марат Баширов. — Абсолютно правильное решение. Если власть уверена в том, что она и так организует это голосование и даст максимальному количеству граждан безопасно проголосовать, то лучше не портить тот огромный уровень доверия, который есть в Татарстане, экспериментами. Можно поэкспериментировать на каких-нибудь других выборах, но не на выборах по Конституции!



Лина Саримова