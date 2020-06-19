Новости

16:28 МСК Все новости
Новости раздела

Зиля Валеева: в Татарстане зарегистрированы 12 тысяч наблюдателей

16:14, 19.06.2020

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева рассказала, что в республике зарегистрированы около 12 тысяч наблюдателей.

«Получается не менее четырех человек в каждую участковую комиссию, но это, конечно, зависит от количества избирателей на участках», — подсчитала Валеева.

На сегодняшний день заявления от наблюдателей продолжают поступать. Принимаются они до 20 июня.

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем