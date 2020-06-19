Зиля Валеева: в Татарстане зарегистрированы 12 тысяч наблюдателей

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева рассказала, что в республике зарегистрированы около 12 тысяч наблюдателей.

«Получается не менее четырех человек в каждую участковую комиссию, но это, конечно, зависит от количества избирателей на участках», — подсчитала Валеева.

На сегодняшний день заявления от наблюдателей продолжают поступать. Принимаются они до 20 июня.