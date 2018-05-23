Май, дружба, Казахстан: чем займется новый полпред Татарстана Денис Валеев?

Бывший замглавы Минпромторга обещает укрепить татаро-казахские связи и налаживать торговлю, в том числе транзитную с Китаем

Фото: Максим Платонов

Экс-замглавы Минпромторга РТ Денис Валеев прокомментировал «Реальному времени» свое назначение на пост полпреда РТ в Казахстане и обрисовал круг задач по укреплению связей двух регионов. Чиновник из известной казанской семьи прошел впечатляющий карьерный путь: от концертного промоутера и советника предправления «Тимер Банка» до министерского руководства и татарстанского посланника на международной арене. В ближайшие дни Валеев отправится по месту новой службы. Чего ждут от нового полпреда в Казахстане, и какие шаги он предпримет — подробнее в материале «Реального времени».

«Свое назначение считаю большой ответственностью»

В минувшие выходные стало известно, что заместитель министра промышленности и торговли РТ Денис Валеев покидает свой пост. В Казани хорошо знают 39-летнего чиновника как сына известного журналиста, экс-директора радио «Азатлык» Римзиля Валеева и бывшего вице-премьера РТ, а ныне директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Зили Валеевой. Денис прославился и собственными успехами, в частности, когда, будучи руководителем основанной им же компании «Билетти», привозил в столицу Татарстана зарубежных и отечественных звезд: Scorpions, Элтона Джона, Стинга, Джо Коккера, Анну Нетребко.

Валеев совмещал концертный бизнес с основной работой — в 2014 году он устроился на работу в PR-службу «БТА-Казань», позднее стал советником предправления «Тимер Банка» («БТА-Казань» после ребрендинга), а в 2016 году пришел в Министерство торговли и промышленности заместителем Альберта Каримова. В этот понедельник, президент Рустам Минниханов своим указом назначил его полномочным представителем Татарстана в Казахстане на 3 года.

Основные задачи, по его словам, — развивать сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а также — совместные проекты в области промышленности. Фото Р. Кадырова / prav.tatarstan.ru

— Казахстан — один из важнейших внешнеторговых партнеров России и Татарстана, и свое назначение считаю большой ответственностью. Задача представителя и других курирующих ведомств в том, чтобы наше сотрудничество крепло и развивалось — сотрудничество и между госорганами, и между коммерческими структурами. Потому что экономические интересы у обоих регионов очень большие. Казахстан также является и важным транзитным государством в торговле между Россией и Китаем, — прокомментировал свое назначение нашему изданию Денис Валеев.

Основные задачи, по его словам, — развивать сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а также — совместные проекты в области промышленности. Новый полпред уже бывал в Казахстане по долгу службы, будучи заместителем министра торговли и промышленности РТ. Знаком с местной татарской диаспорой и обещает содействие в проведении их мероприятий.

Подружить с Казахстаном малый бизнес

Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Татарстаном по итогам прошлого года составил около $700 млн. Основные игроки внешнеторговых операций — предприятия нефтехимии и машиностроения. В среднеазиатском государстве есть филиалы крупнейших татарстанских компаний. «В сотрудничестве с Казахстаном заинтересован и наш малый и средний бизнес», — уверен Валеев.

В Астану из Казани есть прямые рейсы дважды в неделю. Так что новому полпреду не придется надолго покидать Татарстан: «Я должен отстаивать интересы наших предприятий и заниматься визитами казахстанских предприятий в Татарстан», — говорит он.

В Астану из Казани есть прямые рейсы дважды в неделю. Так что новому полпреду не придется надолго покидать Татарстан. Фото Максима Платонова

Так, например, в 2016 году КАМАЗ поставил в Казахстан 773 автомобиля и запчастей на сумму 910 млн рублей, «Татнефть» — 982 298 шин на 2,6 млрд, ГК «ТАИФ» («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ТАИФ-НК) — продукцию на 8,8 млрд рублей. Также активно сотрудничают с регионом КВЗ, завод им. Горького, КМПО, ЕлАЗ, Татспиртпром, FordSollers и другие.

«Мы братские народы, у нас много общего»

Казахстанский политик и общественный деятель Амиржан Косанов, который в 90-е годы руководил пресс-службой правительства Казахстана, посетовал, что деятельность представительства братского Татарстана в последние годы была не слишком хорошо известна широкому кругу общественности в его стране. Поэтому эксперт выразил надежду, что новый полпред сумеет устранить этот пробел.

— Мы братские народы, у нас много общего, и нам бы хотелось, чтобы наши отношения были более тесными и публичными, потому что публичность — это катализатор двухсторонних межгосударственных отношений. Тем более очень много общих тем: экономических, социальных, исторических. Известна роль Татарстана в истории Казахстана, когда наши великие умы учились в ваших передовых вузах. Поэтому я надеюсь, приход нового полпреда придаст импульс отношениям двух регионов, потому что ранее, к сожалению, они были не столь публичными и не столь отражены в общественном сознании, что, честно говоря, удручало, — сообщил нашему изданию Амиржан Косанов.

Юлдуз Халиуллин, востоковед, дипломат, член-корреспондент Международной экономической академии Евразии (МЭАЕ) и руководитель ее московского филиала, хотя и не знает Валеева лично, считает его назначение в Казахстан весьма удачным:

Юлдуз Халиуллин: «Человек, который занимался торгово-экономическими вопросами, самая подходящая, на мой взгляд, кандидатура на этот пост. Потому что в данном случае эта сфера имеет наиболее важное значение». Фото Максима Платонова

— Человек, который занимался торгово-экономическими вопросами, самая подходящая, на мой взгляд, кандидатура на этот пост. Потому что в данном случае эта сфера имеет наиболее важное значение. На основании деловых связей двух регионов можно делать определенные политические выводы и развивать контакты. Раньше я был старшим советником посольства России в Алма-Ате, делал попытки установить определенные экономические отношения между Татарстаном и Казахстаном (хотя меня это и не касалось). Тогда не очень получалось, видимо, время не подошло. А сейчас у нас хорошие торгово-экономические, научные связи, возможно, это окажет определенное воздействие на развитие отношений, — считает Юлдуз Халиуллин.

Напомним, в должности заместителя министра торговли и промышленности Денис Валеев проработал полтора года — с ноября 2016 года. Его даже успели включить в состав недавно созданного в Татарстане правительственного совета по защите прав потребителей во главе с Алексеем Песошиным. Новым заместителем главы Минпромторга РТ стал 27-летний Герман Лернер, который будет курировать вопросы внешнеэкономической деятельности и развития потребительского рынка.