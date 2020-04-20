Спасти рядового предпринимателя: 6 предложений от деловых кругов Татарстана

Фото: Илья Репин

У 47% предпринимателей нет финансовой подушки

В распоряжении «Реального времени» оказался документ за подписью руководителей Общественной палаты РТ, Торгово-промышленной палаты РТ, «Опоры России» РТ, Ассоциации предприятий и промышленников РТ, «Деловой России» РТ, профсоюзов республики. В нем они от лица делового сообщества предлагают ввести новые меры поддержки пострадавших от полной остановки некоторых секторов бизнеса.

В документе говорится, что запретительные меры, введенные, чтобы остановить распространение инфекции, привели к очень сложному положению полумиллиона человек, которые задействованы в МСП, НКО, ИП или являются самозанятыми. Они не могут работать, а значит, остались без какого-либо дохода. В документе говорится, что, по данным профсоюзов РТ, к началу апреля 2020 года у 47% предпринимателей нет финансовой подушки, у 39% ее не хватит на месяц, и только 4% смогут пережить полугодовую остановку.

Вышеперечисленные организации на основе многочисленных обращений представителей бизнеса предлагают шесть основных мер поддержки самых пострадавших слоев населения — в целях эффективной реализации тех мер, которые уже приняты для господдержки бизнеса.



Шесть предложений деловых кругов Татарстана

На период действия запретительных мер отменить все налоги с МСП, HКО, ИП, самозанятых — до периода снятия запретительных мер. Организациям, у которых нет средств на счетах, обеспечить средства на выплату заработной платы в пределах МРОТ из Фонда национального благосостояния России. На этот период и до окончания запретительных мер отсрочить коммунальные платежи. Также на этот период отсрочить выплаты по ипотеке и потребительским кредитам. Сотрудникам закрытых на время пандемии предприятий и организаций выплачивать пособие в размере прожиточного минимума из федеральных бюджетных средств. Создать во всех регионах по образцу Фонда развития производства с участием представителей прокуратуры и Следственного комитета фонды по содействию предприятиям для восстановления производства после окончания запретительных мер.

А по прошествии карантинного периода, по мнению составителей документа, нужно запустить трех- или пятилетний план по восстановлению экономики после пандемии, с конкретными механизмами помощи по отраслям. Разработать этот план предлагается уже сейчас.

Уменьшить зарплату топ-менеджерам госкорпораций

Средства для реализации этих мер авторы документа предлагают брать из нескольких источников. В качестве вариантов они предлагают, например, расходовать на спасение бизнеса остатки средств со счетов министерств и ведомств по нереализованным нацпроектам (не секрет, что далеко не все регионы и не все ведомства успели освоить выделенное на нацпроекты за 2019 год).

Второй вариант — остатки средств с непроведенных крупных мероприятий (к примеру, в России отменен ряд международных спортивных стартов, остановлены все национальные спортивные чемпионаты).

Затем составители документа предлагают на период действия самоизоляции и «карантинного сна» бизнеса ограничить размер зарплаты топ-менеджеров крупнейших госкорпораций, а высвободившиеся средства отправить на первоочередные нужды производственных предприятий.

Следующие (родственные друг другу варианты) — государственный заем по советскому образцу и благотворительная лотерея. И, наконец, «учитывая пробуксовку бюрократической машины», представители деловых кругов предлагают усилить контроль за исполнением всех решений и указаний Владимира Путина.

Документ подписали: председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева; первый вице-президент, председатель Татарстанского отделения «Опоры России» Азат Газизов; президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев и гендиректор этой ассоциации Алексей Пахомов; председатель Союза «Федерация профсоюзов РТ» Елена Кузьмичева; исполнительный директор Татарстанского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Анастасия Муртазина; председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев и председатель Совета ТПП РТ Рафинат Яруллин.

И кое-что еще

К документу прилагается обильный список уточнений и дополнительных предложений. В их числе, например, заменить отсрочку уплаты налогов и страховых взносов полным освобождением с 1 марта до 31 декабря. Также авторы документа предлагают поощрять арендодателей, которые снизят арендную плату для своих бизнес-«квартирантов» (не менее чем на 50%).

Еще из интересных предложений — в 10 раз уменьшить арендную плату на новые участки для промышленного строительства в 10 раз до 2025 года или, например, снизить налог для самозанятых до 1% после снятия режима самоизоляции. Отсрочку платежей предлагается распространить не только на кредиты, но и на лизинг, и на микрофинансовые займы.



Для граждан, потерявших работу, документ предусматривает ипотечные каникулы, а сотрудникам закрытых предприятий на время пандемии предлагается выплачивать пособия в размере прожиточного минимума за счет бюджета страны.

Из популярных предложений — мораторий на рост всех тарифов естественных монополий, отсрочка на 6 месяцев на оплату электроэнергии, запретить рост тарифов на «коммуналку» до конца года для любых видов бизнеса и НКО, заморозить оплату по системе «Платон».



Людмила Губаева