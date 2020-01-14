Члены Общественной палаты Татарстана утвердили окончательный состав
Сегодня на общем собрании члены Общественной палаты, утвержденные президентом Татарстана и Государственным советом (по 20 человек) единогласно утвердили состав остальной одной трети членов Общественной палаты (20 человек).
В итоге Общественная палата Республики Татарстан сформирована в составе 60 человек. Первое заседание состоится 16 января.
В список вошли:
- Александровская Ирина Алексеевна — председатель Местной общественной организации «Казанское русское национально-культурное объединение», директор гимназии № 93 г. Казани;
- Баязитов Илдар Рафкатович — председатель Совета Фонда НИБФ «Ярдэм»;
- Васильев Александр Анатольевич — председатель объединенной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ»;
- Гайнутдинов Азат Галимзянович — генеральный директор АНО «Центр реабилитации и адаптации»;
- Гайфуллин Айрат Нурисламович — руководитель состава №3 ФГУ Казань «Главное бюро МСЭ по РТ»;
- Гаянов Ленар Исламович — первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан, генеральный директор ООО «М-7»;
- Гибин Евгений Александрович — директор группы компаний «Дорожный элемент»;
- Гильмеева Римма Хамидовна — проректор по связям с общественностью
ЧОУ ВПО «Академия социального образования»;
- Гимадутдинов Айрат Фердинандович — генеральный директор
ОО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»;
- Закиров Ирек Мунирович — президент Местной общественной организации г. Казани Буинское землячество, генеральный директор АО «Татагропромстрой»;
- Исаева Анастасия Георгиевна — член Высшего совета общественного движения «Татарстан — новый век»;
- Комадорова Ирина Владимировна — директор Детского клуба «ЮниорПарк»;
- Максимова Маргарита Николаевна — декан факультета социальной работы Казанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, заведующий кафедрой экономической теории и социальной работы;
- Менделевич Владимир Давыдович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем психического здоровья;
- Назмутдинова Рушания Назгатовна — директор Альметьевского филиала Университет управления «ТИСБИ»;
- Пономарев Александр Николаевич — проректор по экономическим вопросам Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт социальных и гуманитарных знаний»;
- Сафин Фарид Рашитович — директор ООО «Ваш Быт — А»;
- Согрина Екатерина Игоревна — директор региональной общественной организации «Совет детских организаций РТ»;
- Сурков Илья Игоревич — главный специалист по внутреннему контролю ОАО «УК «ИДЕЯ КАПИТАЛ», главный специалист по внутреннему контролю АО «Химград»;
- Хасанова Софья Мунавировна — директор АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Единство».
Всего за период с 19 октября по 18. ноября 2019 года в Общественную палату Республики Татарстан от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, поступило 40 заявлений о включении своих представителей в состав Общественной палаты Республики Татарстан.
Ранее председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин сообщил, что официально главу палаты назовут 16 января на очередном заседании. Подтверждать или опровергать слухи о назначении новым председателем экс-министра культуры республики Зили Валеевой он не стал. Сейчас она занимает должность директора ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».ОбществоВласть Татарстан
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