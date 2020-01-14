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Члены Общественной палаты Татарстана утвердили окончательный состав

18:29, 14.01.2020
Члены Общественной палаты Татарстана утвердили окончательный состав
Фото: oprt.tatarstan.ru

Сегодня на общем собрании члены Общественной палаты, утвержденные президентом Татарстана и Государственным советом (по 20 человек) единогласно утвердили состав остальной одной трети членов Общественной палаты (20 человек).

В итоге Общественная палата Республики Татарстан сформирована в составе 60 человек. Первое заседание состоится 16 января.

В список вошли:

  • Александровская Ирина Алексеевна — председатель Местной общественной организации «Казанское русское национально-культурное объединение», директор гимназии № 93 г. Казани;
  • Баязитов Илдар Рафкатович — председатель Совета Фонда НИБФ «Ярдэм»;
  • Васильев Александр Анатольевич — председатель объединенной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ»;
  • Гайнутдинов Азат Галимзянович — генеральный директор АНО «Центр реабилитации и адаптации»;
  • Гайфуллин Айрат Нурисламович — руководитель состава №3 ФГУ Казань «Главное бюро МСЭ по РТ»;
  • Гаянов Ленар Исламович — первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан, генеральный директор ООО «М-7»;
  • Гибин Евгений Александрович — директор группы компаний «Дорожный элемент»;
  • Гильмеева Римма Хамидовна — проректор по связям с общественностью
    ЧОУ ВПО «Академия социального образования»;
  • Гимадутдинов Айрат Фердинандович — генеральный директор
    ОО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»;
  • Закиров Ирек Мунирович — президент Местной общественной организации г. Казани Буинское землячество, генеральный директор АО «Татагропромстрой»;
  • Исаева Анастасия Георгиевна — член Высшего совета общественного движения «Татарстан — новый век»;
  • Комадорова Ирина Владимировна — директор Детского клуба «ЮниорПарк»;
  • Максимова Маргарита Николаевна — декан факультета социальной работы Казанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, заведующий кафедрой экономической теории и социальной работы;
  • Менделевич Владимир Давыдович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем психического здоровья;
  • Назмутдинова Рушания Назгатовна — директор Альметьевского филиала Университет управления «ТИСБИ»;
  • Пономарев Александр Николаевич — проректор по экономическим вопросам Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт социальных и гуманитарных знаний»;
  • Сафин Фарид Рашитович — директор ООО «Ваш Быт — А»;
  • Согрина Екатерина Игоревна — директор региональной общественной организации «Совет детских организаций РТ»;
  • Сурков Илья Игоревич — главный специалист по внутреннему контролю ОАО «УК «ИДЕЯ КАПИТАЛ», главный специалист по внутреннему контролю АО «Химград»;
  • Хасанова Софья Мунавировна — директор АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Единство».

Всего за период с 19 октября по 18. ноября 2019 года в Общественную палату Республики Татарстан от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, поступило 40 заявлений о включении своих представителей в состав Общественной палаты Республики Татарстан.

Ранее председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин сообщил, что официально главу палаты назовут 16 января на очередном заседании. Подтверждать или опровергать слухи о назначении новым председателем экс-министра культуры республики Зили Валеевой он не стал. Сейчас она занимает должность директора ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

ОбществоВласть Татарстан
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