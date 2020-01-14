Члены Общественной палаты Татарстана утвердили окончательный состав

Сегодня на общем собрании члены Общественной палаты, утвержденные президентом Татарстана и Государственным советом (по 20 человек) единогласно утвердили состав остальной одной трети членов Общественной палаты (20 человек).

В итоге Общественная палата Республики Татарстан сформирована в составе 60 человек. Первое заседание состоится 16 января.

В список вошли:



Александровская Ирина Алексеевна — председатель Местной общественной организации «Казанское русское национально-культурное объединение», директор гимназии № 93 г. Казани;

Баязитов Илдар Рафкатович — председатель Совета Фонда НИБФ «Ярдэм»;

Васильев Александр Анатольевич — председатель объединенной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ»;

Гайнутдинов Азат Галимзянович — генеральный директор АНО «Центр реабилитации и адаптации»;

Гайфуллин Айрат Нурисламович — руководитель состава №3 ФГУ Казань «Главное бюро МСЭ по РТ»;

Гаянов Ленар Исламович — первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан, генеральный директор ООО «М-7»;

Гибин Евгений Александрович — директор группы компаний «Дорожный элемент»;

Гильмеева Римма Хамидовна — проректор по связям с общественностью

ЧОУ ВПО «Академия социального образования»;

ЧОУ ВПО «Академия социального образования»; Гимадутдинов Айрат Фердинандович — генеральный директор

ОО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»;

ОО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»; Закиров Ирек Мунирович — президент Местной общественной организации г. Казани Буинское землячество, генеральный директор АО «Татагропромстрой»;

Исаева Анастасия Георгиевна — член Высшего совета общественного движения «Татарстан — новый век»;

Комадорова Ирина Владимировна — директор Детского клуба «ЮниорПарк»;

Максимова Маргарита Николаевна — декан факультета социальной работы Казанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, заведующий кафедрой экономической теории и социальной работы;

Менделевич Владимир Давыдович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем психического здоровья;

Назмутдинова Рушания Назгатовна — директор Альметьевского филиала Университет управления «ТИСБИ»;

Пономарев Александр Николаевич — проректор по экономическим вопросам Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт социальных и гуманитарных знаний»;

Сафин Фарид Рашитович — директор ООО «Ваш Быт — А»;

Согрина Екатерина Игоревна — директор региональной общественной организации «Совет детских организаций РТ»;

Сурков Илья Игоревич — главный специалист по внутреннему контролю ОАО «УК «ИДЕЯ КАПИТАЛ», главный специалист по внутреннему контролю АО «Химград»;

Хасанова Софья Мунавировна — директор АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Единство».

Всего за период с 19 октября по 18. ноября 2019 года в Общественную палату Республики Татарстан от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, поступило 40 заявлений о включении своих представителей в состав Общественной палаты Республики Татарстан.

Ранее председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин сообщил, что официально главу палаты назовут 16 января на очередном заседании. Подтверждать или опровергать слухи о назначении новым председателем экс-министра культуры республики Зили Валеевой он не стал. Сейчас она занимает должность директора ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».