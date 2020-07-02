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В Общественной палате Татарстана назвали средний возраст наблюдателя на голосовании по поправкам

12:38, 02.07.2020

В Татарстане основными наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию РФ стали граждане от 30 до 50 лет, рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

По ее словам, среди наблюдателей было больше женщин — свыше 60%. Около 15% людей — это граждане до 30 лет. Ветераны в наблюдении не смогли принять участие из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Валеева подчеркнула, что абсолютное большинство граждан впервые были наблюдателями на голосовании.

ОбществоВласть Татарстан
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