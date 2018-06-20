Культпросвет: затяжное пике Салавата, латифундисты из Болгара и богатые библиотекари

Сколько заработали руководители государственных учреждений культуры Татарстана

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает изучать доходы чиновников. На этот раз вашему вниманию представлены декларации руководителей учреждений культуры. В 2017 году все вместе они заработали 108 млн рублей. Их супруги немногим меньше — 93 млн. Впрочем, не все деятели живут одинаково хорошо — доходы отличаются в 100 раз. Разнообразны и интересы — некоторые творчество совмещают с сельским хозяйством, владея при этом землей, равной по площади четырем столицам Татарстана.

Небедный музыкант, разбогатевшая жена и «юношеский» библиотекарь

Топ самых богатых деятелей культуры в этом году обошелся без сюрпризов. Третий год подряд на вершине рейтинга — Александр Сладковский, художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана. Состояние Сладковского увеличивается год от года. В 2015-м маэстро задекларировал 10,9 млн рублей, в 2016-м — 17,1 млн, а в 2018-м увеличил доходы аж до 25,7 млн рублей. Если раньше рост благосостояния можно было объяснить продажей квартиры площадью 98 кв. м и машино-места, то в минувшем году Сладковский, судя по декларации, ничего не продавал, а наоборот, приобрел участок 11 соток и дом площадью 245 «квадратов». В собственности маэстро, кроме этого, квартира на 57 «квадратов». Автомобиль Land Rover Range Rover он сменил на «Мерседес».

Третий год подряд на вершине рейтинга — Александр Сладковский. Фото Олега Тихонова



С третьего на второе место поднялся директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. Он задекларировал 4,6 млн рублей — это на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Имущественное положение не изменилось — как и прежде, он единолично владеет большой квартирой (122 кв. м), домом (254 кв. м) и земельным участком в 11 соток. Супруга директора театра в имущественном плане весьма уязвима — из недвижимости в собственности у нее только нежилое помещение площадью 358 кв. метров. Интересно другое — за год муза шефа ТАГТОиБ увеличила доход с 718 тысяч до 2,3 млн рублей.

Замыкает тройку директор Республиканской юношеской библиотеки Наиля Валиуллина. Она задекларировала 4,04 млн рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Дама владеет квартирой площадью 100 кв. метров, долями в двух квартирах поменьше, двумя автомобилями Кia. На супруга, который за год заработал 538 тысяч рублей, а в прошлом году — и вовсе ничего, записан земельный участок и дом.

Доходы актерской семьи, экс-министр и снова богатый библиотекарь

На четвертом месте оказался Александр Славутский, директор и художественный руководитель Казанского академического русского большого драматического театра им. В.И. Качалова, с доходом 3,6 млн рублей. Супруга Славутского, актриса Светлана Романова задекларировала 1,3 млн рублей. В собственности у семьи квартира 146 кв. метров, гараж, а в нем Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 Matic. По совокупному доходу Славутские — на 6-м месте.

На четвертом месте оказался Александр Славутский. Фото Романа Хасаева

2,9 млн заработала экс-министр культуры Татарстана, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, а ее муж, общественный деятель, журналист и писатель Римзиль Валеев — 592 тысячи рублей. В единоличной собственности Валеевой дом в 310 кв. метров и квартира в 135 кв. метров. Супруг владеет участком 17 соток, домом в 142 кв. метра и автомобилем Mitsubishi Outlander.

На 6-м месте по личному доходу — Сююмбика Зиганшина, директор Национальной библиотеки Республики Татарстан, с 2,7 млн рублей. У дамы две квартиры (73 и 164 кв. метров), стояночное место и BMW X3 XDRIVE.

Талантливые дети талантливых родителей и кризис «соловья татарской эстрады»

В декларациях о доходах «культуристов» Татарстана есть весьма любопытные факты. К примеру, несовершеннолетний ребенок директора Казанского техникума народных художественных промыслов Раушании Саубановой заработал в два раза больше родителей — 2,6 млн рублей. Сама Саубанова отчиталась об 1,7 млн, супруг — об 1 млн рублей. Примечательно, что в собственности у мамы и папы ничего нет, зато дитя владеет земельным участком в 9 соток и домом в 244 кв. метра.

Второй год подряд «Реальное время» сочувствует «соловью татарской эстрады» Салавату Фатхутдинову. В 2016-м он заработал 628 тысяч рублей, в 2017-м — 999 тысяч. При этом одно выступление Салавата стоит от 500 тысяч до 1 млн рублей! Может, супруга певца — кормилица семьи? Не похоже. Лейсан Фатхутдинова, директор молодежного центра имени своего мужа — «Салават», задекларировала 1,3 млн рублей. А годом ранее ее доход составил всего 355 тысяч. При этом у Фатхутдиновой в собственности нежилое здание (782 кв. метра), два огромных земельных участка (268 и 450 соток), три участка поменьше (13, 4 и 6 соток), два дома, квартира площадью 207 кв. метров, нежилое помещение (97 кв. метров) и два автомобиля Nissan. В собственности у певца квартира 207 кв. метров, «Газель», раритетная «Волга» и «Мерседес». Справедливости ради отметим, что Салавата пытался обанкротить «Банк Казани», которому он должен 22 млн рублей.

Четырьмя земельными участками, правда, меньшей площади может похвастаться Артем Силкин. Фото bestmuseums.ru

Внимательнее присмотримся к собственности культурной элиты Татарстана и увидим, что ничто человеческое творцам не чуждо. Многие из них увлекаются не только искусством, но и земледелием. Например, директор Нижнекамского драмтеатра Рустям Галиев владеет четырьмя участками общей площадью 450 соток.

Четырьмя земельными участками, правда, меньшей площади может похвастаться Артем Силкин, директор музея-заповедника «Свияжск», из экзотических видов транспорта у него лодка с мотором.

Латифундисты из Болгара, «мама» маленьких лебедей и гроши музейщиков

Ну и, конечно, за спиной всякого успешного деятеля культуры стоит супруга (супруг), которая (который) берет на себя бытовые заботы, оставляя второй половине время для творчества. Здесь пальму первенства который год удерживает жена директора Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргата Мухаметова. В этом году Айсылу Мухаметова побила рекорд прошлого года, заработав 40,4 млн рублей. Судя по имущественной декларации, чета Мухаметовых делает бизнес в сельском хозяйстве. Так, сам руководитель музея-заповедника до того, как уйти в культуру, был директором КФК, как и его отец, а вот теперь в поле вышла супруга. В собственности у Мухаметовых 1 396 гектаров земли — это на минуточку четыре Казани! Плюс участки, находящиеся в пользовании, — почти 1 100 га. Кроме того, многочисленные склады, комбайны, тракторы, грузовики. Сам Фаргат Мухаметов задекларировал доход в размере 1,05 млн рублей.

Шефиня маленьких лебедей задекларировала 1,1 млн, доходы ее супруга составили 11 млн. Фото prav.tatarstan.ru

За мужем как за каменной стеной — директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина. Шефиня маленьких лебедей задекларировала 1,1 млн, доходы ее супруга составили 11 млн. У семьи две квартиры, каждая более 100 кв. метров, земельный участок, дом и Range Rover Evoque.

В три раза разнятся доходы директора Елабужского государственного историко-архитектурного заповедника Гульзады Руденко и ее мужа. Хранительница наследия Елабуги заработала 2 млн, а ее супруг — 7,3 млн рублей.

Кто же заработал меньше всех? В хвосте рейтинга оказались руководители муниципальных музеев в Кайбицком, Актанышском и Менделеевском районах, их доход составил от 220 до 320 тысяч рублей.

Доходы руководителей учреждений культуры Татарстана

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 2 1 Сладковский Александр Витальевич художественный руководитель – главный дирижёр Государственного симфонического оркестра республики Татарстан 25 792 243,79 5 2 Мухаметзянов Рауфаль Сабирович директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля 4 663 267,82 2 334 334,69 8 3 Валиуллина Наиля Рафиковна директор Республиканской юношеской библиотеки Татарстана 4 034 259,20 538 192,75 6 4 Славутский Александр Яковлевич художественный руководитель — директор Казанского государственного академического Большого драматического театра им. В.И. Качалова РТ 3 665 291,76 1 361 789,60 10 5 Валеева Зиля Рахимьяновна директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 2 992 683,30 592 867,76 16 6 Зиганшина Сююмбика Разильевна директор Национальной библиотеки Республики Татарстан 2 786 716,34 21 7 Якупов Ильфир Ильшатович директор Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала 2 160 674,63 172 970,17 18 8 Нуруллин Кадим Назырович директор Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая 2 090 654,68 584 609,61 9 9 Бадретдинов Рамил Бурханович директор Набережночелнинского колледжа искусств 2 058 704,04 1 910 693,98