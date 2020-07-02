В Татарстане на голосовании по поправкам в Конституцию РФ работали более 16. тыс наблюдателей

За голосованием по поправкам в Конституцию РФ следили 16 353 наблюдателя, рассказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева в ходе онлайн-брифинга.

«Я могу сказать, что наблюдение сработало. Наблюдатели на участковых комиссиях оказались теми людьми, которые были востребованы, которые помогали оценивать ситуацию в объеме», — подчеркнула она.

«Мы слышали благодарности в адрес наблюдателей от ЦИК РТ. Эти люди оказались настоящими помощниками. Впервые в таком количестве наблюдатели работали — это 16 353 человека были направлены в различные участковые комиссий по всем городам и муниципальным образованиям. Наблюдатели представляли самый широкий срез общества. Мы подписали, когда начали формировать еще прием документов на наблюдение, соглашение с шестью отделениями региональных партий — это и ЛДПР, и «Коммунисты России», и «Единая Россия» и 40 общественных движений, организаций, причем есть и такие крупные : «Татарстан Новый век», «Женщины Татарстана» и «Патриоты России», — рассказала Валеева.

Кроме этого, любой гражданин также мог принять участие в наблюдении за голосованием.