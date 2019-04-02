Директор Эрмитажа выступил против чипирования картин

Фото: Ринат Назметдинов

«Чипировать картины, как в универмаге, невозможно, потому что получается слишком много шума и возможность подделок. Картины должны быть на радиосигнализации, но она должна быть не на всех предметах. У нас есть предложение разработать свои отечественные разработки. Да, радиосигналы вешают на картину, но через пять лет их надо купить снова, и их нельзя заменить», — прокомментировал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложение председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской об обязательном чипировании произведений искусства при их перемещении.

Директор Эрмитажа предложил использовать возможности военно-промышленного комплекса для обеспечения безопасности картин. При этом внедрение подобной разработки возможно лишь при помощи государства. Напомним, что сегодня в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоялось выездное заседание Совета представителей при президенте Союза музеев России с участием членов президиума Союза музеев России. В работе заседания приняли участие Михаил Пиотровский, директор Государственного мемориального музея А.В. Суворова Владимир Гронский и директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева. Участники встречи обсудили проблемы безопасности музеев и концепцию проекта нового закона о культуре.