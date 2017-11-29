«Добровольно, с письменного согласия, не более двух часов»: языковой вопрос в Татарстане решен
Ольга Васильева ответила на письмо Фаттахова и Минниханова, но предложила не то, что хотели от нее услышать
Татарский язык как государственный будет преподаваться в Татарстане добровольно, с письменного согласия родителей, не более двух часов в неделю. Такой вариант одобрила министр образования и науки Ольга Васильева в ответном письме Энгелю Фаттахову и Рустаму Минниханову. Они, напомним, просили Васильеву утвердить учебный план с двумя часами обязательного татарского языка. О принятом решении сегодня депутатам Госсовета Татарстана стало известно из речи прокурора РТ. Отвечать пришлось Фариду Мухаметшину, который деликатно обошел ключевое слово «добровольно», четко прозвучавшее в докладе Илдуса Нафикова. Подробности — в материале «Реального времени».
Сессию закрыли с третьей попытки без прений и вопросов
Продолжающаяся в третий раз 33-я сессия Госсовета опять собрала аншлаг. Все пришедшие хотели из первых уст услышать о судьбе татарского языка в школах. Забегая вперед, скажем, что, удовлетворив любопытство, основная масса сидевших в бельэтаже, схлынула, не дождавшись хотя бы перерыва.
Доложить о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина должен был прокурор Татарстана. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, будучи в курсе решения, которое собирался озвучить Илдус Нафиков, предупредил: доклад слушаем и принимаем подготовленный проект постановления, не открывая прений и не задавая вопросов, «чтобы все больше и глубже не возбуждать наше общество».
Илдус Нафиков начал с того, что прокуратурой республики и Рособрнадзором была проведена сплошная проверка всех 1412 образовательных организаций, отделов образования, в результате выявлен ряд нарушений:
- снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами (из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24);
- нарушения прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата;
- вмешательство республиканских государственных и муниципальных органов в автономию образовательных организаций и другие.
При этом Нафиков отметил, что совокупность этих проблем не только нарушала образовательные стандарты, но и «негативно влияла на обеспечение свободы передвижения и выбора места жительства гражданами в пределах Российской Федерации». То есть фактически прокурор сказал, что в Татарстан люди опасались переезжать из-за принудительного изучения татарского языка в школах.
Всего за время проверки принято 1716 жалоб, выявлено 3856 фактов нарушений закона. В начале второй четверти была проведена контрольная проверка, которая показала, что, за исключением одной школы Казани, везде учебные планы и положения о языках приведены в соответствие с законом. Восстановлено количество часов русского языка, рекомендованное Минобром РФ, и обеспечена добровольность изучения родных языков.
Той единственной казанской школой, которая не вняла требованиям прокуратуры, стала специализированная школа «СОлНЦе», директор которой Павел Шмаков отказался изменять учебные планы в середине года. Кстати, пока депутаты заслушивали отчет прокурора, Шмаков судился с прокуратурой как раз по языковому вопросу.
Письмо, да не то: «Добровольно, на основе письменного согласия родителей учащихся»
Закончив с преступлениями и наказаниями, Нафиков добрался до главного — ответа на вопрос: останется татарский обязательным или будет добровольным.
— На днях Министерство образования России с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик — добровольно, на основе письменного согласия родителей учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, — озвучил прокурор решение Ольги Васильевой по языковому вопросу.
Энгель Фаттахов и Рустам Минниханов просили Васильеву немного о другом — об обязательном изучении татарского языка как государственного в количестве двух часов в неделю, и на предыдущем заседании Госсовета с уверенностью заявляли, что договоренность с федеральным министерством будет достигнута.
— Сейчас главное — обеспечить, чтобы сделанное не осталось лишь на бумаге, а воплотилось в жизнь. С этой целью налажено взаимодействие с родительской общественностью, органами власти по недопущению искажения закона в практике правоприменения. Мы будем оперативно реагировать на любые жалобы, свидетельствующие о перекосах в практической деятельности, и решительно пресекать любые нарушения закона, — подытожил Нафиков.
Как будет выглядеть решение на практике, сказать сложно. Вероятно к тем двум-трем урокам «родного языка» по выбору — русского или татарского — в качестве факультатива предложат изучение еще двух часов татарского языка. Такое решение может удовлетворить сторонников обязательного изучения татарского, количество которого начиная со второй четверти было сокращено практически в два раза.
Не давите на больное: как Фарид Мухаметшин деликатно пропустил слово «добровольно»
Президента РТ Рустама Минниханова на заседании Госсовета не было, сегодня он в командировке в Лондоне. Официальную позицию республики озвучил Фарид Мухаметшин. Он рассказал, что Миннихановым 28 ноября было получено письмо от Ольги Васильевой, «которым направлены в наш адрес примерные учебные планы, предусматривающие изучение государственных языков республик России». То есть это не исключительный учебный план для Татарстана, а план всех субъектов, имеющих государственные языки. Мухаметшин фактически передал суть доклада Нафикова о новом учебном плане, но с одним отличием — спикер парламента избегал слова «добровольно».
— Проведена большая работа, найдено понимание с коллегами из федерального министерства. Итогом стало то, что татарский как государственный язык Республики Татарстан в рамках учебных планов в школах будет изучаться. Министерству образования и науки предстоит большая работа по принятию школами учебных планов с включением в них государственного татарского языка в объеме двух часов, — резюмировал Фарид Мухаметшин.
Он снова попросил прения не открывать, так как «дальнейшее затягивание и откладывание этого вопроса, равно как и дискуссии, порождают в обществе, учительской среде и в семье напряжение». Министру образования РТ Энгелю Фаттахову поручили принять меры по организации учебного процесса в школах по новым учебным планам, которые Минобрнауки России отправило Минниханову 28 ноября.
Краткость Минтимера Шаймиева и «маленький шажок» Разиля Валеева
Новость о добровольном изучении татарского языка в руководстве республики восприняли в общем как поражение. Государственный советник Минтимер Шаймиев, обычно с удовольствием и подолгу общающийся с журналистами в перерыве, в этот раз изменил традиции.
— Татарский язык надо сделать привлекательным — это главная задача. А это мы сможем сделать, — сказал, удаляясь от выстроившихся на подходе камер.
Председатель комитета по образованию, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил, что хоть новость для него не приятная («добровольное изучение меня не устраивает, я всегда это говорил»), но есть в ней и «маленький шажок» в виде того, что впервые в учебных планах будет закреплено понятие «государственный язык субъекта». «Но как преподавать — это другой вопрос. Обязательно или добровольно — этот вопрос остается», — уверен Валеев, что и после письма Васильевой точка еще не поставлена.
— Движение будет продолжаться. К нашим законам нет никаких претензий ни со стороны прокуратуры, ни Рособрнадзора, ни других органов. Наши законы признаны и решением Конституционного суда России. Меня смущает только, что ни к этим решениям Конституционного суда, ни к статьям закона об образовании никто не обращается, все время мы говорим только о поручениях. Поручения — это хорошо, мы должны прислушиваться к мнению президента нашей страны — это само собой. Но мы должны работать в правовом поле, — высказался Валеев.
Рецепт от Гильмутдинова: разговаривать дома и, конечно, никаких экзаменов и тестов
Депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по национальным вопросам Ильдар Гильмутдинов удовлетворен решением, озвученным Госсоветом.
— Та работа, которая была проведена, должна всех успокоить и перевести на поиск современных методов сохранения родных языков, которые можно применять помимо системы образования. У нас дома не разговаривают, усилия надо направить на внешкольную деятельность. Конечно, никаких экзаменов и тестов быть не должно, — считает Гильмутдинов.
К парламентским слушаниям по вопросам преподавания родных языков Гильмутдинов с коллегами собрали предложения из регионов России и направили в Министерство образования.
— Это комплекс мер, направленных на сохранение языков. Мы предлагаем помочь регионам в подготовке учебников — у нас всего по семи языкам в федеральном реестре имеются учебники, а в системе образования — 24 языка. Получается, остальные 17 языков — вне правового поля, в любое время может прийти проверяющий и сказать: «Вы незаконно использовали этот учебник, потому что его в федеральном реестре нет». А чтобы туда попасть — это целый процесс, это финансы, и не все регионы могут это себе позволить. Это задача Российской Федерации, — считает Гильмутдинов.
комментарии
Дамир.
истина не лежит на поверхности явлений!
просто - увидеть только убожество.
а оно точно на поверхности!
ни свободы, ни справедливости, ни совести, ни равенства (СССР)
Должны быть созданы усовершенствованные программы для изучения татарского.
Надеюсь, со временем у нас все таки вместо илиты появится настоящая татарская элита.
Надеюсь мой комментарий пропустят.
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