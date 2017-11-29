«Добровольно, с письменного согласия, не более двух часов»: языковой вопрос в Татарстане решен

Ольга Васильева ответила на письмо Фаттахова и Минниханова, но предложила не то, что хотели от нее услышать

Фото: Михаил Козловский

Татарский язык как государственный будет преподаваться в Татарстане добровольно, с письменного согласия родителей, не более двух часов в неделю. Такой вариант одобрила министр образования и науки Ольга Васильева в ответном письме Энгелю Фаттахову и Рустаму Минниханову. Они, напомним, просили Васильеву утвердить учебный план с двумя часами обязательного татарского языка. О принятом решении сегодня депутатам Госсовета Татарстана стало известно из речи прокурора РТ. Отвечать пришлось Фариду Мухаметшину, который деликатно обошел ключевое слово «добровольно», четко прозвучавшее в докладе Илдуса Нафикова. Подробности — в материале «Реального времени».

Сессию закрыли с третьей попытки без прений и вопросов

Продолжающаяся в третий раз 33-я сессия Госсовета опять собрала аншлаг. Все пришедшие хотели из первых уст услышать о судьбе татарского языка в школах. Забегая вперед, скажем, что, удовлетворив любопытство, основная масса сидевших в бельэтаже, схлынула, не дождавшись хотя бы перерыва.

Доложить о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина должен был прокурор Татарстана. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, будучи в курсе решения, которое собирался озвучить Илдус Нафиков, предупредил: доклад слушаем и принимаем подготовленный проект постановления, не открывая прений и не задавая вопросов, «чтобы все больше и глубже не возбуждать наше общество».

Илдус Нафиков начал с того, что прокуратурой республики и Рособрнадзором была проведена сплошная проверка всех 1412 образовательных организаций, отделов образования, в результате выявлен ряд нарушений:

снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами (из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24);

нарушения прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата;

вмешательство республиканских государственных и муниципальных органов в автономию образовательных организаций и другие.

Всего за время проверки принято 1716 жалоб, выявлено 3856 фактов нарушений закона, сообщил Нафиков



При этом Нафиков отметил, что совокупность этих проблем не только нарушала образовательные стандарты, но и «негативно влияла на обеспечение свободы передвижения и выбора места жительства гражданами в пределах Российской Федерации». То есть фактически прокурор сказал, что в Татарстан люди опасались переезжать из-за принудительного изучения татарского языка в школах.

Всего за время проверки принято 1716 жалоб, выявлено 3856 фактов нарушений закона. В начале второй четверти была проведена контрольная проверка, которая показала, что, за исключением одной школы Казани, везде учебные планы и положения о языках приведены в соответствие с законом. Восстановлено количество часов русского языка, рекомендованное Минобром РФ, и обеспечена добровольность изучения родных языков.

Той единственной казанской школой, которая не вняла требованиям прокуратуры, стала специализированная школа «СОлНЦе», директор которой Павел Шмаков отказался изменять учебные планы в середине года. Кстати, пока депутаты заслушивали отчет прокурора, Шмаков судился с прокуратурой как раз по языковому вопросу.

Письмо, да не то: «Добровольно, на основе письменного согласия родителей учащихся»

Закончив с преступлениями и наказаниями, Нафиков добрался до главного — ответа на вопрос: останется татарский обязательным или будет добровольным.

— На днях Министерство образования России с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик — добровольно, на основе письменного согласия родителей учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, — озвучил прокурор решение Ольги Васильевой по языковому вопросу.

Энгель Фаттахов и Рустам Минниханов просили Васильеву немного о другом — об обязательном изучении татарского языка как государственного в количестве двух часов в неделю, и на предыдущем заседании Госсовета с уверенностью заявляли, что договоренность с федеральным министерством будет достигнута.

— Сейчас главное — обеспечить, чтобы сделанное не осталось лишь на бумаге, а воплотилось в жизнь. С этой целью налажено взаимодействие с родительской общественностью, органами власти по недопущению искажения закона в практике правоприменения. Мы будем оперативно реагировать на любые жалобы, свидетельствующие о перекосах в практической деятельности, и решительно пресекать любые нарушения закона, — подытожил Нафиков.

Как будет выглядеть решение на практике, сказать сложно. Вероятно к тем двум-трем урокам «родного языка» по выбору — русского или татарского — в качестве факультатива предложат изучение еще двух часов татарского языка. Такое решение может удовлетворить сторонников обязательного изучения татарского, количество которого начиная со второй четверти было сокращено практически в два раза.

Фарид Мухаметшин фактически передал суть доклада Нафикова о новом учебном плане, но с одним отличием — спикер парламента избегал слова «добровольно»



Не давите на больное: как Фарид Мухаметшин деликатно пропустил слово «добровольно»

Президента РТ Рустама Минниханова на заседании Госсовета не было, сегодня он в командировке в Лондоне. Официальную позицию республики озвучил Фарид Мухаметшин. Он рассказал, что Миннихановым 28 ноября было получено письмо от Ольги Васильевой, «которым направлены в наш адрес примерные учебные планы, предусматривающие изучение государственных языков республик России». То есть это не исключительный учебный план для Татарстана, а план всех субъектов, имеющих государственные языки. Мухаметшин фактически передал суть доклада Нафикова о новом учебном плане, но с одним отличием — спикер парламента избегал слова «добровольно».

— Проведена большая работа, найдено понимание с коллегами из федерального министерства. Итогом стало то, что татарский как государственный язык Республики Татарстан в рамках учебных планов в школах будет изучаться. Министерству образования и науки предстоит большая работа по принятию школами учебных планов с включением в них государственного татарского языка в объеме двух часов, — резюмировал Фарид Мухаметшин.

Он снова попросил прения не открывать, так как «дальнейшее затягивание и откладывание этого вопроса, равно как и дискуссии, порождают в обществе, учительской среде и в семье напряжение». Министру образования РТ Энгелю Фаттахову поручили принять меры по организации учебного процесса в школах по новым учебным планам, которые Минобрнауки России отправило Минниханову 28 ноября.

Краткость Минтимера Шаймиева и «маленький шажок» Разиля Валеева

Новость о добровольном изучении татарского языка в руководстве республики восприняли в общем как поражение. Государственный советник Минтимер Шаймиев, обычно с удовольствием и подолгу общающийся с журналистами в перерыве, в этот раз изменил традиции.

— Татарский язык надо сделать привлекательным — это главная задача. А это мы сможем сделать, — сказал, удаляясь от выстроившихся на подходе камер.

Председатель комитета по образованию, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил, что хоть новость для него не приятная («добровольное изучение меня не устраивает, я всегда это говорил»), но есть в ней и «маленький шажок» в виде того, что впервые в учебных планах будет закреплено понятие «государственный язык субъекта». «Но как преподавать — это другой вопрос. Обязательно или добровольно — этот вопрос остается», — уверен Валеев, что и после письма Васильевой точка еще не поставлена.

— Движение будет продолжаться. К нашим законам нет никаких претензий ни со стороны прокуратуры, ни Рособрнадзора, ни других органов. Наши законы признаны и решением Конституционного суда России. Меня смущает только, что ни к этим решениям Конституционного суда, ни к статьям закона об образовании никто не обращается, все время мы говорим только о поручениях. Поручения — это хорошо, мы должны прислушиваться к мнению президента нашей страны — это само собой. Но мы должны работать в правовом поле, — высказался Валеев.

Разиль Валеев отметил, что хоть новость для него не приятная, но есть в ней и «маленький шажок» в виде того, что впервые в учебных планах будет закреплено понятие «государственный язык субъекта»



Рецепт от Гильмутдинова: разговаривать дома и, конечно, никаких экзаменов и тестов

Депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по национальным вопросам Ильдар Гильмутдинов удовлетворен решением, озвученным Госсоветом.

— Та работа, которая была проведена, должна всех успокоить и перевести на поиск современных методов сохранения родных языков, которые можно применять помимо системы образования. У нас дома не разговаривают, усилия надо направить на внешкольную деятельность. Конечно, никаких экзаменов и тестов быть не должно, — считает Гильмутдинов.

К парламентским слушаниям по вопросам преподавания родных языков Гильмутдинов с коллегами собрали предложения из регионов России и направили в Министерство образования.

— Это комплекс мер, направленных на сохранение языков. Мы предлагаем помочь регионам в подготовке учебников — у нас всего по семи языкам в федеральном реестре имеются учебники, а в системе образования — 24 языка. Получается, остальные 17 языков — вне правового поля, в любое время может прийти проверяющий и сказать: «Вы незаконно использовали этот учебник, потому что его в федеральном реестре нет». А чтобы туда попасть — это целый процесс, это финансы, и не все регионы могут это себе позволить. Это задача Российской Федерации, — считает Гильмутдинов.

1 / 26 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов