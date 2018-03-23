«Русский Шерлок Холмс» выяснил, что похититель не уничтожал Казанскую икону Божией Матери...»

На заседании попечительского совета фонда «Возрождение» у «Татмедиа» просили преференций, а у «Татфлота» — воды

Фото: Олег Тихонов

В Казанском кремле сегодня состоялось заседание попечительского совета фонда «Возрождение» — подводили итоги 2017 года. Главным событием стало включение Успенского собора Свияжска в список ЮНЕСКО. Минтимер Шаймиев с митрополитом Феофаном немного поспорили о том, кто на Свияжск имеет больше прав. Александр Тыгин, глава Зеленодольского района, на чьей территории находится остров, пожаловался на предпринимателей, а замдиректора Болгарского заповедника — на «Татмедиа». Подробности в материале «Реального времени».

«Мы ханафитский мазхаб должны отстоять»



Итоговый совет по благотворительности начался с поднимания с мест по очереди присутствующих. Если обычно на совещаниях это практикуют, чтобы поругать, то Минтимер Шаймиев — чтобы похвалить. «Слова благодарности всему коллективу передай за все, что делают», «так продолжай», «так держать», — отмечал всех, кто имеет отношение к восстановлению исторических памятников, Шаймиев.

— Фарида, где она? Так скромно сидит, — искал глазами «бабай» Фариду Забирову. — Сильные личности всегда так, когда их хвалят, они самыми скромными становятся… на какое-то время.

Главным итогом 2017 года стало включение Успенского собора Свияжска в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Так дружно была поддержана номинация в Кракове, в Польше, в этой международной обстановке...» — заострил внимание Шаймиев на том, с каким трудом досталась эта победа. Другое значимое событие — открытие Болгарской исламской академии, «которую за год сделали», делом не таким простым оказалось привлечение студентов.



— Кому хочется, надо учиться. Возраст не ограничен там? — спросил Шаймиев, но зал молчал. — Вы не думайте, что я сам себе задал вопрос. Это надо всем знать. Много было разговоров на тему, надо ли в Болгаре построить академию. Где бы мы ни построили — это впервые в истории России, и везде надо комплектоваться. Мы ханафитский мазхаб должны отстоять, распространять, а это через желание не сделаешь, вот где огромное значение данного акта, и хорошо, что учредителями стали и ДУМ РФ, Талгат Таджуддин, и наш Камиль хазрат.

«Фарида, где она? Так скромно сидит», — искал глазами «бабай» Фариду Забирову



В соборе Казанской иконы Божией Матери, сообщила Татьяна Ларионова, к 4 ноября 2018 года планируют завершить внешние работы. «Собор набирает свой рост и созреет, для открытия время нужно», — комментировал Шаймиев и закончил вступительное слово своей любимой, ставшей уже классической фразой: «Торопиться нужно не спеша».

Тыгин пожаловался на предпринимателей и похвастался итогами выборов

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин пожаловался на то, что Свияжск — «это не только место силы, но и отдельные проблемы». В качестве главных проблем он назвал фамилии трех предпринимателей, которые устроили «самодеятельность».

— Все незаконные объекты будут снесены, надо прекратить хаос лавочников, — предупредил Тыгин.



Но потом выяснилось, что портят внешний вид не только лавки с неоднородными вывесками, но и «фасадные части отдельных жилых домов» и дикие пляжи.



— Наш остров — это жемчужина района, но единожды созданную красоту необходимо постоянно поддерживать, — сказал Тыгин.



Поддержка, видимо, заключается не в содействии ремонту неэстетичных фасадов частных домов (фотографии развалюшек мелькали в слайдах), а в выкупе земли.



— Земли частных лиц продолжаются выкупаться в госрезерв, помогает «Связьинвестнефтехим», выкуплено 4 га земли, так мы решаем вопрос единообразия, — докладывал глава района и в завершение попросил татарстанские власти создать на острове ФАП и МФЦ. Аргументы при этом привел обезоруживающие: «На острове живут всего 205 избирателей, из них пришли на выборы 192 человека, а проголосовали за (не уточнил Тыгин, за кого проголосовали, хотя и так все было понятно) 90 процентов».

В соборе Казанской иконы Божией Матери, сообщила Татьяна Ларионова, к 4 ноября 2018 года планируют завершить внешние работы



Как Феофан просил учесть его мнение по Свияжску

Шаймиев идею с ФАПом поддержал. «Давайте продумаем», — обратился он к рядом сидящему руководителю аппарата кабмина Шамилю Гафарову. «Как это не иметь ФАП? Первую помощь мы еще лучше, чем где-нибудь, должны оказать, чтобы туристы сказали: «Вот как дело поставлено», — сказал Шаймиев, сопроводив это еще одной свой цитатой: «Это ведь очень важно, не только для ЮНЕСКО. Это ведь наши люди».

Не только предприниматели, но и свияжские власти не без грешка, и Шаймиев знает об этом.

— Как фамилия того мужчины, которому вы не даете кафе построить? — спросил он Тыгина, тот к тому времени уже вернулся из-за трибуны на место.

— Все нормально уже, — ответил Тыгин.

— Нормально? Он уцелел? — рассмеялся Шаймиев и философски заметил:

— Когда был закон в Свияжске? Никогда его не было. Где ГУЛАГ, какой может быть закон? Закон, может, витал, но контроля прокурорского не хватало <…> Надо с людьми терпеливыми быть: кто, зная, нарушает, кто, не зная, нарушает. Это особый остров.

На особость острова обратил внимание и митрополит Феофан, когда речь зашла о создании документа — проекта управления объектами ЮНЕСКО, это новое требование организации.



— Надо учесть, что на Свияжске действующие монастыри, когда будет обсуждение, — это должна быть совместная работа, — попросил Феофан учесть мнение митрополии.

— Работаем вместе, но не в такой степени, — немного возмутился Шаймиев. — До сих пор не воспринимаю, как в годы перестройки в некоторых областях жители не могли попадать в свой кремль…

— Когда мы будем это обсуждать — проблем не будет, — ответил митрополит.

— А то [директор музея-заповедника «Казанский Кремль» (тоже входит в список ЮНЕСКО) Валеева] Зиля Рахимьяновна одна будет сидеть… — сказал Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «А то Зиля Рахимьяновна одна будет сидеть…»



«Татмедиа» попросили о преференциях

О другом стратегическом для туротрасли Татарстана объекте — Болгарском музее-заповеднике докладывала его замдиректора Лилия Сафина. Она посетовала, что в этом году из-за изменения уровня воды Болгар не смог принять 15 теплоходов. В начале совещания сам Шаймиев докладывал, что у Свияжска и Болгара прошли дноуглубительные работы и эти проблемы остались в прошлом.

— Первый раз слышу! — прервал выступающую Шаймиев, новость оказалась для него неожиданной. — У нас с вами прямой телефон должен быть, если это повторится. Нет, телефон и так можно взять.

Ларионова пояснила, что проблема изменения уровня воды коснулась и Свияжска, и туда тоже не смогла причалить часть теплоходов. Оказалось, что «Татфлот» и другие организации над этим работают. «Мы провели совещание…» — послышались оправдания из зала.

— Если у вас совещание — это дело, это уникальное явление, — остался недоволен Шаймиев и спросил, на какой отметке вода сегодня. — 53 — отметка? Это практически нормальный уровень. Давайте работайте. Хоть кого приглашайте, но решайте.

Следующая жалоба Сафиной оказалась неожиданной для руководителя агентства «Татмедиа» Айрата Зарипова. «Мы сталкиваемся с высокой стоимостью рекламы. Может, для списка ЮНЕСКО можно «Татмедиа» разработать и преференции?» — предложила Сафина, и Шаймиев строго посмотрел на Зарипова: мол, могли бы.

— Со мной никто не разговаривал. Ко мне никакого обращения не было, — возмутился необоснованным обвинением Зарипов.

— К такой девушке и самому можно обратиться, — обернул все шуткой Шаймиев.

Из новостей по существу — это то, что в Болгар запустят этим летом дополнительно два «Метеора», а на ЧМ по футболу сформируют дополнительные автобусные экскурсии. «Бутылку пива и рыбу (у вас рыбка вкусная) им дать, они еще и на матч не пойдут», — пошутил Шаймиев.

На особость острова обратил внимание и митрополит Феофан, когда речь зашла о создании документа — проекта управления объектами ЮНЕСКО, это новое требование организации

Храм построили не там

Неожиданную новость преподнес главный специалист отдела информации и научного использования Российского государственного исторического архива Никита Крылов. Изучив документы, он пришел к выводу, что место обретения Казанской иконы Божией Матери было не на месте пещерного храма собора, а в 19 метрах от него. Но это не суть важно, сносить то, что уже почти построено, не будут. Другая «сенсация» (такая версия пропажи иконы на самом деле очень популярна) — то, что с большой долей вероятности — а сам Крылов в этом почти уверен — икона не была уничтожена.

— У нас в архиве обнаружились документы «русского Шерлока Холмса» — Аркадия Францевича Кошко. Он конфиденциально приехал в Казань и, допрашивая монахиню Варвару, выяснил, что похититель не уничтожал икону, а передал заказчице — купчихе Аграфене Шамовой, — рассказал Крылов.

В расследовании сыщика говорится, что Варвара последняя видела икону без оклада, когда обшивала ее бархатом, и рассказала об особых приметах — царапинах на щеке и локте образа, которые якобы невозможно удалить бесследно. И по этим приметам можно искать подлинник иконы.

— Если она не была уничтожена, то есть надежда, что когда-нибудь Господь нам ее явит, — заинтриговал Крылов.