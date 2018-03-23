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«Русский Шерлок Холмс» выяснил, что похититель не уничтожал Казанскую икону Божией Матери...»

18:30, 23.03.2018 8

На заседании попечительского совета фонда «Возрождение» у «Татмедиа» просили преференций, а у «Татфлота» — воды

«Русский Шерлок Холмс» выяснил, что похититель не уничтожал Казанскую икону Божией Матери...» Фото: Олег Тихонов

В Казанском кремле сегодня состоялось заседание попечительского совета фонда «Возрождение» — подводили итоги 2017 года. Главным событием стало включение Успенского собора Свияжска в список ЮНЕСКО. Минтимер Шаймиев с митрополитом Феофаном немного поспорили о том, кто на Свияжск имеет больше прав. Александр Тыгин, глава Зеленодольского района, на чьей территории находится остров, пожаловался на предпринимателей, а замдиректора Болгарского заповедника — на «Татмедиа». Подробности в материале «Реального времени».

«Мы ханафитский мазхаб должны отстоять»

Итоговый совет по благотворительности начался с поднимания с мест по очереди присутствующих. Если обычно на совещаниях это практикуют, чтобы поругать, то Минтимер Шаймиев — чтобы похвалить. «Слова благодарности всему коллективу передай за все, что делают», «так продолжай», «так держать», — отмечал всех, кто имеет отношение к восстановлению исторических памятников, Шаймиев.

— Фарида, где она? Так скромно сидит, — искал глазами «бабай» Фариду Забирову. — Сильные личности всегда так, когда их хвалят, они самыми скромными становятся… на какое-то время.

Главным итогом 2017 года стало включение Успенского собора Свияжска в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Так дружно была поддержана номинация в Кракове, в Польше, в этой международной обстановке...» — заострил внимание Шаймиев на том, с каким трудом досталась эта победа. Другое значимое событие — открытие Болгарской исламской академии, «которую за год сделали», делом не таким простым оказалось привлечение студентов.

— Кому хочется, надо учиться. Возраст не ограничен там? — спросил Шаймиев, но зал молчал. — Вы не думайте, что я сам себе задал вопрос. Это надо всем знать. Много было разговоров на тему, надо ли в Болгаре построить академию. Где бы мы ни построили — это впервые в истории России, и везде надо комплектоваться. Мы ханафитский мазхаб должны отстоять, распространять, а это через желание не сделаешь, вот где огромное значение данного акта, и хорошо, что учредителями стали и ДУМ РФ, Талгат Таджуддин, и наш Камиль хазрат.

«Фарида, где она? Так скромно сидит», — искал глазами «бабай» Фариду Забирову

В соборе Казанской иконы Божией Матери, сообщила Татьяна Ларионова, к 4 ноября 2018 года планируют завершить внешние работы. «Собор набирает свой рост и созреет, для открытия время нужно», — комментировал Шаймиев и закончил вступительное слово своей любимой, ставшей уже классической фразой: «Торопиться нужно не спеша».

Тыгин пожаловался на предпринимателей и похвастался итогами выборов

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин пожаловался на то, что Свияжск — «это не только место силы, но и отдельные проблемы». В качестве главных проблем он назвал фамилии трех предпринимателей, которые устроили «самодеятельность».

— Все незаконные объекты будут снесены, надо прекратить хаос лавочников, — предупредил Тыгин.

Но потом выяснилось, что портят внешний вид не только лавки с неоднородными вывесками, но и «фасадные части отдельных жилых домов» и дикие пляжи.

— Наш остров — это жемчужина района, но единожды созданную красоту необходимо постоянно поддерживать, — сказал Тыгин.

Поддержка, видимо, заключается не в содействии ремонту неэстетичных фасадов частных домов (фотографии развалюшек мелькали в слайдах), а в выкупе земли.

— Земли частных лиц продолжаются выкупаться в госрезерв, помогает «Связьинвестнефтехим», выкуплено 4 га земли, так мы решаем вопрос единообразия, — докладывал глава района и в завершение попросил татарстанские власти создать на острове ФАП и МФЦ. Аргументы при этом привел обезоруживающие: «На острове живут всего 205 избирателей, из них пришли на выборы 192 человека, а проголосовали за (не уточнил Тыгин, за кого проголосовали, хотя и так все было понятно) 90 процентов».

В соборе Казанской иконы Божией Матери, сообщила Татьяна Ларионова, к 4 ноября 2018 года планируют завершить внешние работы

Как Феофан просил учесть его мнение по Свияжску

Шаймиев идею с ФАПом поддержал. «Давайте продумаем», — обратился он к рядом сидящему руководителю аппарата кабмина Шамилю Гафарову. «Как это не иметь ФАП? Первую помощь мы еще лучше, чем где-нибудь, должны оказать, чтобы туристы сказали: «Вот как дело поставлено», — сказал Шаймиев, сопроводив это еще одной свой цитатой: «Это ведь очень важно, не только для ЮНЕСКО. Это ведь наши люди».

Не только предприниматели, но и свияжские власти не без грешка, и Шаймиев знает об этом.

— Как фамилия того мужчины, которому вы не даете кафе построить? — спросил он Тыгина, тот к тому времени уже вернулся из-за трибуны на место.

— Все нормально уже, — ответил Тыгин.

— Нормально? Он уцелел? — рассмеялся Шаймиев и философски заметил:

— Когда был закон в Свияжске? Никогда его не было. Где ГУЛАГ, какой может быть закон? Закон, может, витал, но контроля прокурорского не хватало <…> Надо с людьми терпеливыми быть: кто, зная, нарушает, кто, не зная, нарушает. Это особый остров.

На особость острова обратил внимание и митрополит Феофан, когда речь зашла о создании документа — проекта управления объектами ЮНЕСКО, это новое требование организации.

— Надо учесть, что на Свияжске действующие монастыри, когда будет обсуждение, — это должна быть совместная работа, — попросил Феофан учесть мнение митрополии.

— Работаем вместе, но не в такой степени, — немного возмутился Шаймиев. — До сих пор не воспринимаю, как в годы перестройки в некоторых областях жители не могли попадать в свой кремль…

— Когда мы будем это обсуждать — проблем не будет, — ответил митрополит.

— А то [директор музея-заповедника «Казанский Кремль» (тоже входит в список ЮНЕСКО) Валеева] Зиля Рахимьяновна одна будет сидеть… — сказал Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «А то Зиля Рахимьяновна одна будет сидеть…»

«Татмедиа» попросили о преференциях

О другом стратегическом для туротрасли Татарстана объекте — Болгарском музее-заповеднике докладывала его замдиректора Лилия Сафина. Она посетовала, что в этом году из-за изменения уровня воды Болгар не смог принять 15 теплоходов. В начале совещания сам Шаймиев докладывал, что у Свияжска и Болгара прошли дноуглубительные работы и эти проблемы остались в прошлом.

— Первый раз слышу! — прервал выступающую Шаймиев, новость оказалась для него неожиданной. — У нас с вами прямой телефон должен быть, если это повторится. Нет, телефон и так можно взять.

Ларионова пояснила, что проблема изменения уровня воды коснулась и Свияжска, и туда тоже не смогла причалить часть теплоходов. Оказалось, что «Татфлот» и другие организации над этим работают. «Мы провели совещание…» — послышались оправдания из зала.

— Если у вас совещание — это дело, это уникальное явление, — остался недоволен Шаймиев и спросил, на какой отметке вода сегодня. — 53 — отметка? Это практически нормальный уровень. Давайте работайте. Хоть кого приглашайте, но решайте.

Следующая жалоба Сафиной оказалась неожиданной для руководителя агентства «Татмедиа» Айрата Зарипова. «Мы сталкиваемся с высокой стоимостью рекламы. Может, для списка ЮНЕСКО можно «Татмедиа» разработать и преференции?» — предложила Сафина, и Шаймиев строго посмотрел на Зарипова: мол, могли бы.

— Со мной никто не разговаривал. Ко мне никакого обращения не было, — возмутился необоснованным обвинением Зарипов.

— К такой девушке и самому можно обратиться, — обернул все шуткой Шаймиев.

Из новостей по существу — это то, что в Болгар запустят этим летом дополнительно два «Метеора», а на ЧМ по футболу сформируют дополнительные автобусные экскурсии. «Бутылку пива и рыбу (у вас рыбка вкусная) им дать, они еще и на матч не пойдут», — пошутил Шаймиев.

На особость острова обратил внимание и митрополит Феофан, когда речь зашла о создании документа — проекта управления объектами ЮНЕСКО, это новое требование организации

Храм построили не там

Неожиданную новость преподнес главный специалист отдела информации и научного использования Российского государственного исторического архива Никита Крылов. Изучив документы, он пришел к выводу, что место обретения Казанской иконы Божией Матери было не на месте пещерного храма собора, а в 19 метрах от него. Но это не суть важно, сносить то, что уже почти построено, не будут. Другая «сенсация» (такая версия пропажи иконы на самом деле очень популярна) — то, что с большой долей вероятности — а сам Крылов в этом почти уверен — икона не была уничтожена.

— У нас в архиве обнаружились документы «русского Шерлока Холмса» — Аркадия Францевича Кошко. Он конфиденциально приехал в Казань и, допрашивая монахиню Варвару, выяснил, что похититель не уничтожал икону, а передал заказчице — купчихе Аграфене Шамовой, — рассказал Крылов.

В расследовании сыщика говорится, что Варвара последняя видела икону без оклада, когда обшивала ее бархатом, и рассказала об особых приметах — царапинах на щеке и локте образа, которые якобы невозможно удалить бесследно. И по этим приметам можно искать подлинник иконы.

— Если она не была уничтожена, то есть надежда, что когда-нибудь Господь нам ее явит, — заинтриговал Крылов.

Дарья Турцева, фото tatarstan.ru
ОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    На все воля всевышнего.
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  • Анонимно 23 марта
    Почему так неуважительно о митрополите?
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  • Анонимно 23 марта
    Кто такой Никита Крылов и что он знает об Иконе Казанской Божьей матери, кроме исторических анекдотов? «Шамовская» версия была в 1904 году одна из первых отработана тщательнейшим образом и опровергнута собранными по делу доказательствами. Оценку им дали лучшие юристы того времени, не чета этому неизвестному сотруднику архива. Все они пришли к неутешительному выводу - икона КБМ сожжена вором Чайкиным
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    Анонимно 24 марта
    Это пиар акция перед чудесным повторным обретением иконы.
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    Анонимно 24 марта
    "В одну ночь десятилетней девочке Матрене во сне явилась Божья Матерь и повелевала найти икону на месте сгоревшего дома, указав точное место её расположения. Впечатленная чудом, Матрена сама пошла на пепелище, отрыла образ, находившийся на глубине около 1,5 метров. Икона была обернута полуистлевшим кафтаном малинового цвета. Огонь её не тронул — образ выглядел так, будто только что вышел из-под руки мастера."

    Креатив, попытаться ТАКУЮ икону сжечь ...
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  • Анонимно 24 марта
    Икона была брошена в огонь, но сгореть она не могла.
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  • Анонимно 24 марта
    Ну конечно не могла, рукописи ведь не горят ;-) Может поэтому ее в той печке не нашли в ходе многочасового обыска. Зато нашли петли, гвозди, куски ткани и оклада с этой иконы
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  • Анонимно 24 марта
    Ну да, нужен-то был оклад из драг. камней, а не икона.
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