Итоги дня: утверждение даты Рамадана в РТ, ответ казанского Кремля на критику по языковому вопросу, жалоба Telegram на решение о блокировке

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 апреля.

Сегодня ДУМ РТ утвердило даты проведения Рамадана и Ураза-байрама. Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 16 мая, а Ураза-байрам, который знаменует окончание поста в Рамадан, придется на 15 июня.

На брифинге в кабмине представитель казанского Кремля Лилия Галимова ответила на критику Госсовета РТ по языковому вопросу. По ее словам, президент убежден, что вопросы, касающиеся интересов наций, народов РФ, требуют тщательного взвешивания решений, и только после широчайшего обсуждения. Сам Минниханов во время мероприятия, посвященного Дню родного языка и 132-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, заявил, что «мы должны приложить все усилия для сохранения родного языка».

В Мосгорсуд поступила жалоба от адвокатов Telegram на решение Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что блокировка Telegram препятствует цифровизации российской экономики.

В Арбитражный суд РТ поступил иск от ООО «Юридический центр «Перспектива» о банкротстве председателя татарстанского регионального отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой. Других подробностей не приводится.

Завтра, 27 апреля, состоится торжественная церемония открытия судостроительной корпорации «Ак Барс», которая создана по инициативе Акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. В рамках нее на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького произойдет закладка двух речных прогулочно-экскурсионных судов для нужд Республики Татарстан.