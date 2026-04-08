В Татарстане объявили закупку на прием гостей за 2,17 млн рублей

Контракт включает проживание, питание, экскурсии и транспорт для туроператоров, журналистов и блогеров

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму объявил закупку услуг по организации приема туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 172 975 рублей, следует из технического задания.

Согласно документации, подрядчику предстоит оказать комплекс услуг, включающий размещение, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание, а также предоставление сувенирной продукции.

В рамках контракта предусмотрено 50 суток проживания в одноместных номерах гостиниц категории 5 звезд, 10 суток — в двухместных номерах категории не ниже 4 звезд, а также 10 суток размещения в модульных домиках на природных территориях.

Кроме того, планируется организация обедов и ужинов для гостей, проведение экскурсий по Казани и острову-граду Свияжску на русском, английском и китайском языках, а также транспортное обслуживание автобусами различной вместимости.

В перечень закупаемых услуг также входит поставка сувенирной продукции, включая чак-чак.

Ранее «Реальное время» писало, что организаторы могут получить до 12 млн господдержки от Татарстана на мероприятия для туристов.

Ариана Ранцева