01:06 МСК Все новости
Минниханов обсудил с Мантуровым модернизацию Казанского авиазавода

16:07, 08.04.2026

Ранее на КАЗ завершили модернизацию трех ключевых цехов

Минниханов обсудил с Мантуровым модернизацию Казанского авиазавода
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым тему развития авиаотрасли и реализацию программы технического перевооружения Казанского авиазавода. Политики встретились 8 апреля в Москве, сообщила пресс-служба руководителя республики.

— Работы на предприятии проводятся в рамках государственных программ финансирования, в первую очередь за счет комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года, — говорится в сообщении.

До этого на авиазаводе завершили модернизацию трех ключевых цехов. Сейчас продолжаются поэтапные работы на других объектах.

Техническое перевооружение ключевых цехов позволит в перспективе нарастить производство гражданских судов.

Никита Егоров

