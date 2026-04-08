В Казани 28 мая откроется фестиваль медиаискусства НУР
Программу шестого фестиваля откроет полуторачасовой перформанс «Realtime / В реальном времени» на арене Казанского цирка
28 мая в Казани откроется шестой фестиваль медиаискусства НУР. Программу в день открытия начнет мультимедийный перформанс «Realtime / В реальном времени» на арене Казанского государственного цирка. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе НУРа.
Полуторачасовой нелинейный перформанс посвящен теме человека в мире, где стирается граница между физическим и цифровым пространством.
Режиссером постановки выступит куратор фестиваля и глава студии formate Рашид Османов. Цифровое пространство на сцене представит инсталляция РАХ международной студии SETAP.
В перформансе примут участие 30 исполнителей под руководством казанского хореографа и основателя фестиваля Hip Hop Kazan Марат Казиханов. Музыкальное сопровождение создаст электроакустическое трио Index III.
