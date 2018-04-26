ДУМ РТ: в 2018 году Рамадан начнется 16 мая

В 2018 году священный месяц Рамадан начнется 16 мая, а первый таравих-намаз в мечетях Татарстана начнут читать 15 мая. Об этом стало известно сегодня на очередном заседании пленума Духовного управления мусульман РТ.

Минимальный размер фитр-садаки (милостыня разговения) в этом году составит 100 руб., а для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма фитр-садаки равна 600 рублей. Размеры этих милостыней устанавливаются согласно изречениям пророка Мухаммеда и исходя из стоимости перловой и пшеничной крупы, фиников и изюма.

Нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят) по золоту — 210 тыс. руб., по серебру — 18 тыс. руб., передает пресс-служба ДУМ РТ.

Сегодня также утвердили и дату празднования Ураза-байрама, который в этом году состоится 15 июня.

Напомним, что в прошлом году первый день священного месяца Рамадан пришелся на 27 мая.