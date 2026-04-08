Госсовет Татарстана предложил ввести штрафы за нарушения ПДД при перевозке детей

Сейчас отдельной ответственности за перевозку детей не предусмотрено

Госсовет Татарстана предложил ужесточить ответственность за нарушения ПДД при перевозке детей. Соответствующий проект закона о внесении поправок в КоАП России сейчас находится на рассмотрении в Совете законодателей.

Согласно документу, предложено ввести 50 тыс. рублей штрафа за передачу управления машины лицу младше 18 лет, у которого нет водительских прав (за исключением учебной езды). Также инициаторы предложили повысить до 50 тыс. рублей штраф для пьяных водителей, которые перевозят детей. Кроме того, таких нарушителей лишат прав на срок до двух лет.

Аналогичные санкции предложили ввести за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, если в машине находятся дети. За более грубые нарушения (пьяный водитель не имеет прав) нарушителя ждет арест до 15 суток или 50 тыс. рублей в качестве штрафа.

Как отметили авторы законопроекта, ужесточить наказание нужно в связи с высоким уровнем аварийности с участием детей. В 2025-м в России произошло более 7 тыс. ДТП с детьми-пассажирами, в которых погибли 328 человек. В Татарстане аварий с детьми-пассажирами в прошлом году было 161, в них погибли 13 детей, еще 184 пострадали. Авторы инициативы рассчитывают, что новые меры позволят снизить число аварий и тяжесть их последствий.

Напомним, что на сегодняшний день нарушителя за передачу управления автомобилем лицу без прав ждет штраф в 30 тыс. рублей. За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в 45 тыс. рублей, а также лишение прав на 1,5—2 года. Однако отдельной ответственности за перевозку детей не предусмотрено.

Никита Егоров