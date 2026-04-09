Сергей Чистов: «Мы с супругой обожаем рыбалку, она — летнюю, я — зимнюю»

Интервью с главным тренером «Крыльев Барса», новоиспеченных обладателей Кубка России

Фото: Динар Фатыхов

С 10 по 15 апреля в Алексине Тульской области стартует первый круг чемпионата страны по баскетболу на колясках. Действующий чемпион страны — казанский клуб «Крылья Барса» будет защищать свой титул, конкурируя еще с семью командами-участницами чемпионата. Главный тренер казанцев Сергей Чистов перед стартом чемпионата дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

«С приходом нового тренера Питер немного перестроил схему собственной игры»

— Сергей Анатольевич, как вы восприняли победу в Кубке России?

— Это наш первый выигранный Кубок, поэтому я очень рад за всех ребят. Тем более что выиграли мы его в Санкт-Петербурге, на площадке наших главных конкурентов. Ранее четырежды Кубок проходил на нашей базе в Васильево, и ни разу не удавалось выиграть, а тут победили в обоих матчах, когда была непростая борьба, но оба раза справились. Мы все очень счастливы.

Если говорить о том, в каком из этих двух матчей победа досталась сложнее, то, наверное, я назову групповой этап. С приходом нового наставника, Геннадия Щетинина, Питер немного перестроил схему собственной игры, особенно то, что касалось защиты, и нам пришлось тяжеловато. После того как разобрали эту схему, ко второму матчу нам было полегче. Правда, необходимо сказать о том, что там немного занервничала наша молодежь, и Альберт Багаманов, и Всеволод Салин, не забив все то, что они должны были реализовать. А в остальном мы выглядели увереннее, чем в первом противостоянии, по ходу которого уступали 11 очков.

— Решающая комбинация, проведенная за 7 секунд до конца первой игры, выглядит со стороны идеально проведенной. При этом, так получилось, с мячом были только два ваших подопечных — Василий Кочетков и Салин, которые маневрировали и передавали мяч друг другу. Вы готовили эту комбинацию изначально, подсмотрели ее у кого-то или сами придумали?



— Начну отвечать последовательно на ваши вопросы. Комбинацию мы изначально не готовили, она рождалась по ходу тайм-аута. Изначально я ставил задачу: Багаманов и Кучин своими перемещениями помогают Севе заехать под щит, а Кочетков отдает туда передачу. Понятно, что соперники могли не дать Севе заехать на исходную позицию. Тогда был готов запасной вариант, который состоял в том, чтобы Сева ждал, когда Вася Кочетков освободится из-под опеки, откроется на противоположной стороне площадки, будучи на ударной позиции. Основная задача состояла в том, чтобы заслоны помогли Васе или Севе остаться перед щитом в противостоянии с маленьким игроком соперника.

Багаманов (на переднем плане), слева Салин, справа Кучин. Реальное время / realnoevremya.ru

Мы все это обговорили, но после тайм-аута и Багаманов, и Салин выехали на площадку, став не с той стороны, где было необходимо, а со стороны, откуда Кочетков вводил мяч в игру. В итоге я взял второй тайм-аут, чтобы они смогли поменять сторону. Если бы соперники оставили против Кочеткова кого-то из больших опекунов, то Салин, в крайнем случае Багаманов, все равно оставался бы против кого-то из маленьких.



«У женщин в классификации списывается полтора балла»

— На Кубке было только четыре участника. В чемпионате количество увеличится?

— Да, из-за определенных проблем с финансами Ульяновск еще в прошлом сезоне не приехал на заключительный тур чемпионата, сейчас не было еще и Тюмени. Но на сам чемпионат в Алексин они приедут, как и еще два участника — команда «Даги» из Дагестана и смоленская «Крепость». По регламенту шесть сильнейших команд из восьми продолжат борьбу за медали чемпионата, проведя затем еще три тура.

По сравнению с чемпионским составом у нас прибавление в составе: Таисия Афанасьева, которая имеет опыт игры в классическом баскетболе, как и Вася Кочетков, — она победитель Кубка России по баскетболу в составе «Тулпара», участница Всемирных пляжных игр в составе сборной России. Увы, профессиональный спорт привел к травмам, после которых Таисия уже не могла там больше играть. Мы предложили ей пересесть в коляску.

Таисия Афанасьева. Реальное время / realnoevremya.ru

— А какая у нее классификация?

— У нее 4 балла, но, как и в случае с молодым игроком, а у нас пока это Сева Салин, у женщин списывается 1,5 балла. Иными словами, когда Таисия будет выходить на площадку, то ее баллы будут соответствовать 2,5.

По российским правилам она пока не имеет права играть наравне со всеми, но по европейским ее диагноз вполне подходит для включения в число паралимпийцев. Поэтому мы ждем официального восстановления российского баскетбола на колясках в международном статусе, тогда Таисия станет полноценным участником нашего чемпионата.

Необходимо сказать, что у меня уже был опыт работы с инвалидом-колясочницей Гузель Алигберовой, которая полгода занималась в составе нашей команды. Зато у Натальи Владимировны Кулешовой этот опыт богатейший в принципе. Таисия и играла под ее руководством, выигрывая все названные титулы.

«В легкой атлетике конкурировали с тренером, который воспитал племянника Владимира Кондрашина»

— Когда я договаривался об интервью, вы ответили, что находитесь на рыбалке. Мне казалось, что лед уже сошел…

— Нет, я сам очень сильно переживал по поводу того, что не успею на рыбалку в этом сезоне, поскольку вначале мы были на сборах в Турции и прямо оттуда отправились в Питер на Кубок. Но мы успели на закрытие сезона, причем не просто отметились, а вернулись с пойманным судаком. В этом плане мы с супругой стоим друг друга, будучи заядлыми рыбаками, с той лишь разницей, что я предпочитаю зимнюю, а Наталья Владимировна больше по летней рыбалке. Но в этом сезоне удалось пристрастить к семейному увлечению и сына Даниэля, хотя ранее, сколько ни пытались, он отнекивался.

Наталья Кулешова с уловом. предоставлено БК «Крылья барса»

— А теперь вопрос от водной глади в небесную. Вы, будучи ранее тренером по легкой атлетике и работая в Питере, пересекались с наставником шестовиков Александром Оковитым (известный тренер по прыжкам с шестом, подготовивший шестовиков Игоря Транденкова, Родиона Гатауллина, его сына Руслана Гатауллина и Александру Киряшову, двое последних выступали за сборную Татарстана в параллельном зачете).

— Пересекались, а почему вы спрашиваете? Транденков — племянник Владимира Петровича Кондрашина? Вот это да, не знал. Понимаете, я сам челнинец, тренировал многоборцев, или десятиборцев, как их принято называть, будучи воспитанником челнинской школы легкой атлетики. До «Крыльев Барса» 6 лет работал в Санкт-Петербурге, куда уехал с лучшими своими учениками.

В итоге в 2013 и 2014 годах мой подопечный Иван Григорьев дважды отличался на стартах Кубка Европы (уроженец Ижевска был вторым в 2013 году в Таллине и победил в 2014-м в польской Торуни). В 2014 году довелось побывать в Мекке американской легкой атлетики, городе Юджин, это штат Орегон, где проходил юниорский чемпионат мира. Там Роман Кондратьев занял пятое место. (Победил чех Иржи Сикора, на втором месте был Седрик Даблер из Австралии, ранее занимавшийся… баскетболом, третий — немец Тим Новак, четвертый — россиянин Евгений Лиханов). И в 2015 году на молодежном чемпионате Европы в Таллине с возрастом участников до 23 лет Алексей Кравцов был четвертым. (Победил голландец Питер Браун, опередивший испанца Хорхе Уренью и эстонца Янека Ыйглане. Лиханов был шестым, а Новак и Сикора в этот раз не попали в финал).

«В барьерном беге тренировались вместе с чемпионом мира Сергеем Шубенковым»

— Только результаты пошли — и господин Себастьян Коу закрыл нам дорогу на международные старты на 11 лет.

Сергей Чистов на зимней рыбалке. предоставлено БК «Крылья барса»

— Да, сказали: хватит, ребята! Побегали-попрыгали, посидите на чемоданах, как было перед Рио-де-Жанейро, когда двое моих учеников были кандидатами на участие. В принципе, мои ученики неплохо прыгали (в каких-то документах Чистов указан не как тренер по десятиборью, а наставник в прыжках с шестом, — прим. авт.), бегали барьерным бегом. В этом плане мне помогали совместные тренировки с группой Сергея Клевцова с Алтая, подготовившего чемпиона мира 2015 года в барьерном беге Сергея Шубенкова. Кондратьев у меня выигрывал 110 метров с барьерами в рамках чемпионата России по молодежке. Дело в том, что при подготовке я делал ставку на скоростно-силовые виды, а это спринтерские и прыжковые дисциплины.

— Один из тренеров по легкой атлетике отмечал, что самые дорогие дисциплины — это многоборья и прыжки с шестом. Та же ГДР (когда страна существовала) предпочитала эти дисциплины не развивать, поскольку слишком дорого обходились медали.

— У нас на каждого спортсмена по семь пар шиповок приходится, в которых он бежит, прыгает либо метает. Само собой, шесты, причем именные, которые дорого обходятся при транспортировке. Метательные снаряды, копья, ядра, не именные, как у тех, кто специализируется на этих дисциплинах, их дают на соревнованиях, а шесты именные, поскольку они изготавливаются под индивидуальные качества того или иного спортсмена.

И у нас еще во времена СССР не в каждом регионе развивали десятиборье. Я сам из Набережных Челнов уезжал в Свердловск, где тренировался в одной группе с Николаем Афанасьевым, который затем участвовал в Олимпиаде 1996 года в Атланте. А по окончании карьеры вместе с супругой Еленой Афанасьевой его пригласили работать в Нижнекамск, в спортклуб «Нефтехимик», где он в том числе тренировал сестер Востриковых.

(Еще одна подсказка из прошлого, что Чистову суждено было заниматься баскетболом. Афанасьев родом из Свердловска-44 (ныне Новоуральск), закрытого города, входившего в атомный проект. Там же родились и начали заниматься баскетболом Анатолий Концевой и его однокашник Станислав Еремин, в будущем наставник казанского УНИКСа).

Сергей Чистов с учениками. предоставлено БК «Крылья барса»

Потом, когда нам закрыли дорогу на международные старты, а Наталья Владимировна работала тогда в Академии спорта с баскетбольной командой, на нее вышли как на тренера по баскетболу, чтобы помогла в работе «Крыльев Барса». Поскольку я в 90-х годах тоже имел отношение к баскетболу, то мы совместно решили: давай попробуем…