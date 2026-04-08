В правительстве России утвердили маршрут ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань

Магистраль протяженностью 770 км пройдет через семь регионов

Фото: Динар Фатыхов

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил маршрут высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород — Казань. Согласно распоряжению, опубликованному на портале правительства, ВСМ протяженностью 770 км пройдет через семь регионов.

Магистраль затронет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию, Марий Эл, а также Татарстан. Причем конечной точкой в маршруте станет Казань. Проект продолжат развивать до Урала. Еще в схему включили ВСМ Казань — Екатеринбург, протяженность которой составила 766 км. Она затронет не только Татарстан, но и Удмуртию, Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.

Однако сроки реализации проектов не указаны в документе.

Никита Егоров