Татарстанца оштрафовали на 100 тыс. рублей за неуплату таможенных платежей на 3 млн рублей

Житель привозил игрушки для продажи, но не декларировал их

Фото: Динар Фатыхов

Заинский городской суд Татарстана признал виновным 32-летнего местного жителя в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Как сообщила пресс-служба суда, с 2022 по 2025 год индивидуальный предприниматель в целях дальнейшей продажи другим лицам купил на электронной торговой площадке за рубежом более 12 тыс. игрушек, которые доставлялись ему международными почтовыми отправлениями. Однако эти товары не декларировались в установленном порядке. Тем самым подсудимый уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 3 млн рублей.

— С учетом позиции государственного обвинителя Камской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, подсудимый погасил задолженность по неуплаченным таможенным платежам, — говорится в сообщении.



Никита Егоров