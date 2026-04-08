Татарстанца оштрафовали на 100 тыс. рублей за неуплату таможенных платежей на 3 млн рублей
Житель привозил игрушки для продажи, но не декларировал их
Заинский городской суд Татарстана признал виновным 32-летнего местного жителя в уклонении от уплаты таможенных платежей.
Как сообщила пресс-служба суда, с 2022 по 2025 год индивидуальный предприниматель в целях дальнейшей продажи другим лицам купил на электронной торговой площадке за рубежом более 12 тыс. игрушек, которые доставлялись ему международными почтовыми отправлениями. Однако эти товары не декларировались в установленном порядке. Тем самым подсудимый уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 3 млн рублей.
— С учетом позиции государственного обвинителя Камской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, подсудимый погасил задолженность по неуплаченным таможенным платежам, — говорится в сообщении.
