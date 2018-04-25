Госсовет Татарстана попросил Госдуму защитить национальные языки в республиках

Группа депутатов Госсовета РТ подготовила обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по изменениям в законе об образовании. Они просят Володина защитить национальные языки в республиках и дать возможность ввести их в школьную программу в качестве обязательных.

С соответствующим заявлением на заседании Госсовета выступил депутат Ринат Закиров. Депутаты переживают за будущее татарского языка и просят Володина защитить язык.

«Этот законопроект нас до добра не доведет. Госсовет должен сказать твердое «нет» этому законопроекту», — заявил Дмитрий Самаренкин. Он добавил, что и представители соседних республик высказывают недовольство новой инициативой Госдумы.

По мнению другого депутата, Ирека Шарипова, ГС должен выступить против данной провокационной инициативы и обратиться к другим регионам с такой инициативой.

Депутат Ильшат Аминов заявил: «Мы в силу разных причин долго не хотели обострять проблему. Бывают случаи, когда молчание равносильно соучастию. Что мы получили? Какая-то группа депутатов ГД втихаря подготовила и уже внесла законопроект, где изучение [национального] языка стало факультативным. Надеюсь, они сделали это не из злого умысла, а по недомыслию <…> Нельзя подписывать сырые законы».

Всего высказать свою позицию на заседании записались порядка 15 депутатов. Они убеждены, что отмена обязательного изучения родных языков негативно скажется на народах России, и просят Госсовет выступить против соответствующего федерального законопроекта.

Еще одним выступающим был лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, который цитировал Ленина и заявил, что «национальные народы должны объединиться против законопроекта».

Комментируя все происходящее, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил: «Нас убеждать и уговаривать не надо. Нам надо подумать, с чем выйти на федеральный уровень, чтобы решить эту проблему, чтобы и сохранить изучение национальных языков, и не ущемлять русский. Наша мудрость будет в том, чтобы мы национальные языки изучали у себя в регионах и могли быть уверены, что они не будут потеряны в ближайшие десятилетия».

Фарид Мухаметшин обратил внимание, что депутаты ГС не собираются сокращать объемы преподавания русского языка.

Также депутаты ГС Татарстана обратились к депутатам ГД от республики обратить внимание на этот законопроект и активно участвовать в его обсуждении.