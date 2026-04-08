Минтранс Татарстана ищет перевозчика на речной маршрут Набережные Челны — Соколки
Заявку одной из компаний отклонили
Минтранс Татарстана принимает меры для обслуживания речного маршрута Набережные Челны — Соколки другим перевозчиком. Транспортное обслуживание по этому направлению осуществляло Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» (ООО «ПОНМ»), сообщила пресс-служба министерства.
Как говорится в сообщении, в феврале ведомство объявило отбор на получение субсидий из бюджета Татарстана организациям водного транспорта. Когда рассматривали заявку ООО «ПОНМ», обнаружили несоответствие установленным требованиям из-за наличия задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
— В связи с этим заявка компании была отклонена. Иных участников на отбор заявлено не было, — отметили в министерстве.
В 2025-м субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с госрегулированием тарифов на пригородные перевозки пассажиров водным транспортом, а также в связи с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан по маршруту Набережные Челны — Соколки для ПОНМ превысили 11,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что тарифы на речные перевозки по направлению Набережные Челны — Соколки могут вырасти на 20%.
