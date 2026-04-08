Пустили на работу, к родителям и внукам: суд Казани отменил домашний арест ВИП-строителю Шевыреву

Защита и адвокат потерпевшей добились избрания более мягкой меры пресечения, хотя СК просил о продлении «домашки»

До 14 июня под запретом определенных действий будет находиться заслуженный строитель Татарстана Станислав Шевырев. Такое решение только что принял Советский суд Казани, отказав в ходатайстве СК о продлении домашнего ареста, сообщает из зала суда журналист «Реального времени». Сегодня же тут продлили сроки ранее избранных мер пресечения еще для трех фигурантов дела, а также засветили нового ВИП-свидетеля по делу Шевыревых — замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева, у которого также взяли образец ДНК.

Шевырев: «Хочу поблагодарить Верховный суд»

У зала суда Станислав Шевырев появился за пару минут до начала заседания. В зале пожал руку следователю и занял пока непривычное для себя место — в первом ряду. На прошлых заседаниях его заводили в наручниках конвоиры и закрывали в стеклянном «аквариуме».

Делиться с журналистами, как провел полтора месяца на воле, обвиняемый не стал.

На заседании выяснилось — следователи продолжают работать по делу о покушении на убийство Ирины Шевыревой — супруги сына арестованного, а еще — продолжают искать новые эпизоды преступной деятельности группы лиц, привлекаемых за то самое покушение.

Также старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин отметил, что ряд назначенных молекулярно-генетических экспертиз пока не готовы и завершить следствие до 14 апреля 2026-го (до этой даты Шевыреву-старшему избирался домашний арест) невозможно.

Представитель СК подчеркивал — связи обвиняемого в органах власти и особенно в силовых ведомствах могут быть использованы для создания помех расследованию.

По данным УФСИН, условия домашнего ареста Шевырев не нарушал, не числится за ним нарушений и в период нахождения в СИЗО.

В свою очередь адвокаты обвиняемого Юрий Некрасов и Руслан Нуриахметов просили о замене домашнего ареста запретом определенных действий. Они представили суду положительную характеристику своего клиента с места работы — ООО «Волга-Автодор», где тот числится замом гендиректора. Также просили приобщить справки уголовно-исполнительной инспекции и руководства казанского СИЗО — об отсутствии нарушений со стороны Шевырева в ходе нахождения под домашним арестом, а ранее — под стражей.

Некрасов обвинил сотрудников СК в беспрецедентной волоките.

На последние заседания по делу выжившая Ирина Шевырева не ходила, сегодня в суде была ее представитель Ирина Князева.

Представитель потерпевшей Ирина Князева представила суду схожее ходатайство за подписью Ирины Шевыревой от 7 апреля. В нем указывалось: Шевырев является дедушкой ее детей, но под домашним арестом даже не имеет возможности общаться с внучками.

— В первую очередь хотел поблагодарить Верховный суд Татарстана, который [в феврале] принял решение об изменении меры пресечения. Принятое решение позволило мне прийти в себя, укрепить здоровье, побыть дома, — заявил сегодня Советскому суду обвиняемый Станислав Шевырев.

Станислав Шевырев просил суд вернуть ему возможность работать и ухаживать за родителями, под домашним арестом это невозможно.

Он сообщил, что за месяц с лишним с момента замены реального ареста домашним можно было убедиться: «Скрываться я не собираюсь, условия домашнего ареста исполняю». Эти условия не позволяют встречаться с родителями, за которыми нужно ухаживать и помогать, а еще не позволяют контролировать работу сотрудников «Волга-Автодора» на социально значимых для Казани и республики объектах.

«Очень хочу попросить Вас — дать мне возможность поработать на пользу государства и общества. Планирую не мешать расследованию, ни на кого не влиять и ничему не препятствовать», — завершил он свою речь.

Помощник прокурора района Вячеслав Архипов поддерживал позицию СК по каждому из фигурантов дела Шевыревых.

Стоит отметить — защита предлагала суду максимально мягкие для своего клиента условия запрета определенных действий — возможность общения с родственниками, независимо от их процессуального статуса, возможность выходить на работу и общаться с сотрудниками, также независимо от их статуса в уголовном деле. Кроме того, адвокаты предлагали разрешить Шевыреву возможность использования средств связи и посещения объектов в любое время суток, ссылаясь на то, что это — производственная необходимость.

Помощник прокурора Советского района Казани Владислав Архипов против смягчения меры пресечения возражал.

Судья Алсу Шайхутдинова поинтересовалась у следователя — какие действия выполнялись с 24 февраля, когда Верховный суд Татарстана в апелляции заменил реальный арест Шевырева домашним. Гиниятуллин перечислил фамилии новых допрошенных свидетелей, включая Игоря Куляжева, и сообщил о назначении дополнительных экспертиз по ДНК.

Суд упрекнул следователя в том, что к ходатайству приложили мало новых доказательств по делу.

«А по нашим материалам (приложенным к ходатайству о продлении, — прим. ред.) этих документов нет. Только о том, что дополнительно допросили Шевырева и других обвиняемых. Почему не представили?» — поинтересовалась судья, добавив, что видит постановление о назначении лишь одной экспертизы.

Представитель СК объяснил — не представили, чтобы сохранить показания новых свидетелей втайне от адвокатов, соблюсти тем самым тайну следствия. «Они на опережение работают, потом свидетели меняют свои показания! У нас в ходе следствия обвиняемым нанимали адвокатов непонятно кто», — напомнил Айрат Гиниятуллин историю с защитниками, которые пытались представлять тех фигурантов, которые договор с ними не заключали.

Слишком довольным после решения суда Станислав Шевырев не выглядел.

«Я думаю, больше нужно было приложить документов в подтверждение того, что вы сделали», — подытожила судья. После чего у присутствующих на заседании журналистов и появились сомнения в том, что домашний арест будет продлен.

Так и вышло. Выйдя из совещательной комнаты, судья Алсу Шайхутдинова отказала силовикам и постановила — избрать Шевыреву-старшему запрет определенных действий. Новая мера пресечения, в частности, предусматривает табу на общение с фигурантами дела (включая пострадавшую и свидетелей из числа сотрудников «Волга-Автодора») и на выход из дома в вечерние и ночные часы.

Слишком довольным Шевырев не выглядел, хотя вообще-то такого поворота в деле о тяжком преступлении — покушении на убийство — в Татарстане припомнить сложно. Источники «Реального времени» называют его не столько правовым, сколько политическим. Но при этом полагают, что более мягкая мера пресечения сама по себе препятствием для следствия не является. Инструментов для поиска доказательств у силовиков хватает.

Султанову, Галлямову и Хамидову суд меру пресечения менять не стал

Сегодня же Советский райсуд Казани под председательством судьи Алсу Шайхутдиновой продлил содержание под стражей «велокиллеру» Рафису Султанову и гражданину Таджикистана Бурихону Хамидову, неофициально работавшему в «Волга-Автодоре».

Бурихон Хамидов работал в «Волга-Автодоре» неофициально — говорит, перекрывал дорогу на время ремонтных работ.

А бывшего начальника смены охраны той же компании Булата Галлямова оставил под домашним арестом. Именно его показания дали основания привлечь к уголовной ответственности начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина, а также отца и сына Шевыревых. С первых дней следствия Галлямов попал под госзащиту. В отношении Черкасина ходатайство о продлении ареста пока не рассмотрено.

Булат Галлямов продолжит отбывать домашний арест в предоставленном сотрудниками госзащиты жилище.

Напомним, дело о покушении почти сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в сетях видеозапись, как утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а затем пошел к припаркованной женщиной машине.

Зафиксировала камера и отход «велокиллера» Рафиса Султанова, который, напомним, в тот же день покинул Татарстан на автомобиле брата Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался в нападении на Ирину Шевыреву в октябре и более раннем наезде на нее же на электросамокате.



Рафис Султанов против продления ареста не возражал.

В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно.

Сегодня на заседании Султанов выступил кратко: «Поддерживаю ходатайство». А вот Хамидов сегодня решил прокомментировать фразу следователя. Отвечая на вопрос адвоката — выявлялись ли факты давления со стороны обвиняемого на свидетелей и потерпевших, были ли жалобы — он сообщил: «Следственный комитет работает хорошо, жалоб не было». Услышав это, судья улыбнулась...

— Ваша честь, следователь сказал, якобы они работают хорошо и насмешил не только Вас, но и многих присутствующих здесь. Если бы они работали хорошо — задержали бы меня. Но у них не получилось. Спустя двое суток после того, как они взломали дверь в моей квартире, я пришел сам, с повинной. Так что меня не задерживали... И я не совершал нападение конкретно на Шевыреву, — сказал Хамидов, подчеркнув, что совершившие куда более тяжкие действия по этому делу находятся под домашним арестом.



Иван Шевырев на сегодняшнем заседании не присутствовал.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под подпиской о невыезде находится лишь супруг пострадавшей Иван Шевырев, но подозрения с него не сняты. Покинувший страну брат Хамидова заочно арестован.

Зачем СК понадобилась ДНК Куляжева?

В ходе рассмотрения ходатайств сегодня выяснилось — одним из новых свидетелей по делу о покушении на убийство стал замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев. О его допросе сообщил следователь, отметив, что у этого и других свидетелей «получили образцы буккального эпителия для назначения молекулярно-генетических экспертиз».

Один из источников «Реального времени» не исключил, что ДНК муниципального чиновника потребовалась силовикам для проверки — не проходили ли изъятые по делу вещдоки, в частности денежные средства, и через его руки?

Игорь Куляжев стал свидетелем по делу Шевыревых.

В СК данный вопрос пока не комментируют. Напомним, что ранее по приговору Московского райсуда Казани 4 года колонии общего режима получила бывшая супруга Куляжева, заявление о вымогательстве которой подавал ее бывший муж, признавшийся на допросе, что пять раз переписывал заявление под диктовку силовиков. Этот приговор пока не вступил в силу, но в рамках данного дела также допрашивался и давний приятель Куляжева — Станислав Шевырев.

