Кудрин: блокировка Telegram препятствует цифровизации российской экономики

Блокировка Telegram повлекла за собой тяжелые последствия. Она усложняет цифровизацию российской экономики, считает глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки. Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия», — цитирует Кудрина "Интерфакс".



Кудрин отметил, что «Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет. И этот шаг [блокировка мессенджера] усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики».



Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. В Мосгорсуд 25 апреля поступила жалоба Telegram на решение о блокировке.