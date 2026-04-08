Как татарстанцу начать дачный сезон без угрозы почкам? В РПН напомнили о безопасной уборке на участках

Ежегодно в республике регистрируют 500–600 случаев «мышиной лихорадки», под ударом — мужчины

«Мышки очень любят норки и укромные места. Если на вашем участке есть такие места, то бесполезно класть отраву. Идеальная чистка участка включает в себя уборку территории и только потом ее обработку», — такие рекомендации дала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, чтобы дачники не заболели геморрагический лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Ежегодно в республике регистрируют 500—600 случаев, и в РПН ожидают новой волны инфекций. Подробнее — в материале «Реального времени».



Простое подметание помещения — самый большой риск заболевания

Последствия контакта с мышами или их фекалиями сначала могут вылиться в ОРВИ или грипп — такой диагноз первоначально поставят в больнице. Однако потом произойдет поражение почек, увеличится количество мочи, возникнут боли в пояснице. Дальше — сыпь и нарушение зрения, а инкубационный период продолжается две недели. С начала года с лихорадкой уже столкнулись 57 татарстанцев в лесу или быту.

Как указали в Роспотребнадзоре, вся территория республики является природным очагом этой инфекции. Вирус циркулирует среди животных, но не передается от человека к человеку.

Чаще всего заболевают мужчины — в Роспотребнадзоре это связывают с их более частым контактом с природой. В группе риска: лесники, фермеры, нефтяники и дачники. К последним было приковано особое внимание, ведь скоро татарстанцы семьями отправятся на уборку своих участков. Там их и поджидают всевозможные инфекции.

Первое, на чем делала упор замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, — необходимость влажной уборки с хлорсодержащими препаратами. А в той одежде, в которой проводили субботник, «не садимся и чай не пьем». Что касается экипировки, то на человеке должны быть высокие перчатки, комбинезон, респиратор и маска.

Авдонина указала, что при уборке помещений нельзя ограничиваться подметанием — это может разнести инфекцию в воздухе, которым потом дышат люди. Вместо этого необходимо провести влажную уборку, после чего проветрить помещение. Постель рекомендуется вынести на солнце — ультрафиолет поможет ее обеззаразить.

На прилегающей территории также нужна тщательная уборка: следует убрать валежник, сухостой и привести в порядок дровяник. Эксперт еще раз напомнила, что вакцины против ГЛПС не существует, поэтому профилактика сводится к соблюдению гигиенических и санитарных мер.

Пик заболеваемости приходится на три периода: август, октябрь и январь. Последний всплеск связан с тем, что в холодное время года люди начинают проверять запасы в кладовках и сараях.

«Активация» клещей произойдет с 13—16 апреля

Традиционно в России начинается сезон клещей. И если клещевой вирусный энцефалит распространен на 30 эндемичных территориях Татарстана, то клещевой боррелиоз представляет более широкую угрозу. Эндемичной признана вся территория республики — ежегодно тут выявляется порядка 50 случаев этого заболевания.

Сейчас в республике привито 42% от числа подлежащих вакцинации, или 2 670 человек. В этом году порог, кстати, опустили — с 7 200 до 6 427 человек.

Как указала Авдонина, по многолетним наблюдениям, сезон активности клещей традиционно начинается с 16‑й календарной недели — то есть примерно с 13—16 апреля, но это усредненный показатель.

На текущий момент в республике уже зарегистрировано 35 случаев присасывания клещей. Эти эпизоды зафиксировали в 16 районах Татарстана.

Но в прошлом году в этот период было теплее, что способствовало раннему и интенсивному началу сезона. Сейчас погода оказалась прохладнее — это снизило активность клещей.

Снег — помеха для начала обработки территорий

Упомянули в разговоре и лихорадку Западного Нила, передающуюся через укусы комаров. Если в 2024 году было зарегистрировано почти 80 случаев, то в прошлом году их число существенно снизилось — до семи случаев, но риски сохраняются.

Авдонина напомнила, что в регионе ежегодно проводятся обработки водоемов против комаров. Но на текущий момент они еще не начаты из‑за сохраняющегося в отдельных местах снежного покрова.

Однако уже со следующей недели планируется приступить к профилактическим мерам: сначала — к обработке природных очагов против грызунов, затем — к мерам против клещей (после достижения определенной температуры воздуха).

