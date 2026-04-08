Замначальника следственной части УВД Челнов арестовали в закрытом режиме

В отношении начальника одного из отделов следствия автограда суд избрал запрет определенных действий

На два месяца в СИЗО определил сегодня Набережночелнинский горсуд действующего замначальника следственной части УВД Елену Ганиеву. Заседание по делу о незаконной «вольной» для одного из челнинских «обнальщиков» проходило в закрытом режиме, также без прессы суд рассматривал ходатайство о запрете определенных действий в отношении начотдела следствия на территории ОП «Комсомольский» Динара Зарипова, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, Зарипову инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии силовиков, он получил от посредницы 1 млн рублей за перевод подозреваемого по «обнальному» делу в свидетели и планировал передать коллегам за решение этого вопроса 500 тысяч рублей. Передал ли — силовики не озвучивают. Дело о получении этой взятки пока не возбуждалось.

По данным источника «Реального времени», указанные события имели место в октябре 2025 года. Причем примерно в те сроки в Челнах задерживали предполагаемую посредницу той взятки, но потом отпустили.

Задержанной Елене Ганиевой вменяют совершение незаконных действий в пользу того же фигуранта путем внесения недостоверных данных в протокол допроса. Вину подполковник отрицает.

Ее адвокат Евгений Котов в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул: «Никаких денежных средств по той истории моей подзащитной не передавалось».

Сегодня же в МВД Татарстана сообщили «Реальному времени»: факт противоправной деятельности челнинских следователей выявили совместно с коллегами из УФСБ оперативники службы собственной безопасности МВД республики.

«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — пообещали в силовом ведомстве.