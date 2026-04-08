По делу Шевыревых допросили замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева
Об этом стало известно на заседании казанского суда по продлению меры пресечения фигурантам дела
Замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев стал новым свидетелем по делу о покушении на убийство Ирины Шевыревой в октябре 2025 года. Информация о его допросе в этом качестве сегодня прозвучала в ходатайстве Следкома на заседании Советского райсуда Казани, передает с места журналист «Реального времени».
Фамилию видного муниципального чиновника старший следователь первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин озвучил наряду с другими, отметив при этом, что у данных свидетелей были получены образцы эпителия для назначения молекулярно-генетических экспертиз.
Напомним, в ходе процесса Московского райсуда Казани в отношении бывшей супруги Куляжева выяснилось, что замглавы исполкома является давним другом Станислава Шевырева, которого обвиняют по делу о покушении на супругу сына и считают бенефициаром холдинга «Волга-Автодор» — получателя миллиардных госконтрактов по строительству автодорог и транспортных развязок.
Напомним, дело о покушении почти сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в сетях видеозапись, на которой видно, как утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а затем пошел к припаркованной женщиной машине. Зафиксировала камера и отход «велокиллера» Рафиса Султанова, который, напомним, в тот же день покинул Татарстан на автомобиле брата Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался в нападении на Ирину Шевыреву в октябре и более раннем наезде на нее же на электросамокате. В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно.
Активное сопротивление и оперативная медицинская помощь спасли Ирине Шевыревой жизнь. Она получила ряд серьезных травм. И на старте расследования несколько раз приходила в суд, чтобы заявить — в виновность свекра и супруга не верит. Потом на заседания ходить перестала.
Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под домашним арестом находится под госзащитой Булат Галлямов, работавший в службе безопасности «Волга-Автодора» девять лет — до задержания, также эту меру пресечения Верховный суд РТ избрал в феврале в отношении Станислава Шевырева, которого следствие считает заказчиком преступления.
Под стражей — глава службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и Бурихон Хамидов, неофициально работавший в той же организации. Его брат объявлен в международный розыск, а муж потерпевшей Иван Шевырев находится под подпиской в ранге подозреваемого.
Домашний арест Галлямову сегодня продлили до 14 июня текущего года. Он не возражал.
