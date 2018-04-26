В Мосгорсуд поступила жалоба Telegram на решение о блокировке

Жалоба адвокатов, представляющих мессенджер Telegram, на решение о немедленной блокировке сервиса поступила в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда Москвы.

Жалоба на решение Таганского суда Москвы поступила 25 апреля. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google. Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО.

