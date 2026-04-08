США могут ввести пошлины 50% за поставки оружия Ирану

Дональд Трамп также заявил о переговорах с Тегераном по смягчению санкций и пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет обогащать уран, а американская сторона извлечет и вывезет глубоко залегающую «ядерную пыль».

По его словам, стороны также обсуждают вопрос смягчения пошлин и санкций и намерены продолжать переговоры. Трамп отметил, что США рассчитывают выстраивать тесное сотрудничество с Ираном.

Кроме того, он заявил, что США введут пошлины в 50% против любой страны, которая будет поставлять оружие Ирану.

При этом ранее Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Вашингтон якобы согласился с правом Тегерана продолжать обогащение урана.

Ариана Ранцева