«Это целенаправленное доведение дома до аварийного состояния»

На жалобы жильцов — неубранный зимой снег, проблемы с крышей, затопленный подвал — коммунальщики не отреагировали ни разу

Жители 72-летнего казанского дома на Ленинградской столкнулись с тем, что их жилье могут «подвести под аварийность» искусственно. Соседи ранее уже оказались с чемоданами на пороге. Пока власти заявляют об отсутствии жалоб, а УК настаивает на аварийности, сами люди уверяют — их дом специально доводят до разрушения. Подделанные подписи, игнорируемые обращения, затопленный подвал и исчезнувшие элементы бомбоубежища — жильцы подозревают, что за этим стоит крупный бизнес, а не забота о безопасности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Работницы УК требовали жителей подписать бумагу с просьбой снести свой же дом

Еще в середине марта «Реальное время» сообщило о сносе многоквартирного дома №21 на улице Ленинградской в Авиастроительном районе. В документе исполкома Казани указали, что основанием послужили жалобы самих жителей. Однако позже выяснилось, что жильцы ничего не знали о подобных обращениях: о грядущем сносе они узнали из публикаций в СМИ.

В тот же день с редакцией связалась Елена Архипова из соседнего дома №23. По ее словам, управляющая компания пытается признать их здание аварийным — по примеру «соседа». Дом 1954 года постройки (сейчас ему 72 года) — трехэтажный, в нем проживают около 15 человек.

В день публикации новости две сотрудницы УК обходили квартиры и убеждали жильцов подписать документы о согласии на признание дома аварийным. Жители сообщали, что одна из них внесла в документ данные собственницы, которая не проживает в доме, а затем предложила подписать бумагу ее бывшему мужу — лицу, не обладающему соответствующими юридическими правами.

Документ направлялся главе администрации Авиастроительного и Ново‑Савиновского районов Ренату Шамсутдинову. В нем указано следующее:

— В нашем доме никогда не проводился капитальный ремонт. Естественно, он сильно обветшал за это время, что ярко заметно на фоне стоящих за ним современных многоэтажек. Наш дом имеет такой страшный внешний вид, что все окружающие удивляются, что в этом доме еще живут люди <...> Мы не можем открывать окна для проветривания помещений из-за постоянного большого потока транспорта, выделяющего выхлопные газы с вредными химическими веществами, создающего дорожную пыль и постоянный повышенный шум <...> Нам не нужен капитальный ремонт, мы все просим признать наш многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

Пообщавшись с Еленой, жильцы решили отозвать свои подписи. Двоим — самой Елене и еще одному соседу — удалось лично забрать документы из офиса УК. Но была и другая история: одна пенсионерка поддалась давлению и все‑таки подписала бумагу.

Когда ее родственники пришли в УК с требованием вернуть документ, их встретили отговоркой: сотрудница, которая собирала подписи, якобы внезапно уволилась или вышла на пенсию. А сам документ, по словам представителей УК, бесследно исчез.

На запрос «Реального времени» в исполкоме Казани ответили, что на текущий момент дом аварийным признавать не планируют:

— Дом №23 по ул. Ленинградской — 1954 года постройки, 3-этажный, 2-подъездный, 15-квартирный, кирпичный, находится в управлении ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Авиастроительного района». В списке домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, дом №23 по ул. Ленинградской не значится.

На момент, когда состоялся первый разговор с Еленой — 17 марта, она была уверена, что УК намеренно игнорирует текущие проблемы дома. На тот момент во дворе не убирали снег и не устраняли протечки фасада, которые уже не раз вызывали обрушения крыш не только в столице Татарстана, но и в районах. Все претензии в общедомовом чате и официальные заявки через сервисы «Открытая Казань» и «Народный контроль» остаются без ответа. Елена подчеркивает, что ситуация в их доме №23 подозрительно напоминает историю соседнего дома №21.

«Все коммуникации полностью разрушены»

Проблемы затронули не только крышу, но и подвал, который раньше выполнял функцию бункера. Из‑за нарушения ГОСТ его официальный статус был утрачен. Сейчас его регулярно затапливает: УК намеренно не убирало снег с прилегающей территории.

Исполком города, в свою очередь, заявил изданию, что никаких жалоб от жильцов к ним не поступало.

Недавно стало известно о демонтаже гермодверей в бывшем бомбоубежище. При этом жительница полагает, что двери были не демонтированы, а похищены.

— Там исчезла принудительная вентиляция. Все коммуникации полностью разрушены. Сейчас там есть большая течь и все бомбоубежище затоплено. Мы неоднократно подавали жалобы всем домом, звонили в 112, указывая, что все идет под фундамент и это целенаправленное доведение дома до аварийного состояния, — указала она.

— В 2025 году по вопросу затопления подвала поступало обращение Е.А. Черновой, которое было своевременно рассмотрено и даны соответствующие разъяснения, — рассказали нам в мэрии. На это заявление Елена лишь посмеялась, заявив, что все это — ложь: никаких заявлений ей не поступало.

В ноябре у дома было вскрыто нежилое помещение, в результате чего образовалась яма, в которой скапливалась вода. Жители подали соответствующую заявку с требованием устранить скопление воды и просушить подвал. Согласно нормативам, реакция на обращение должна была последовать в течение трех дней, однако УК ничего не предприняла.

— Они для виду поставили аварийку. Водитель или рабочий сидит на заднем сидении, только делая вид, что они присутствуют. Но нам они отвечают, что им якобы мешает МУП «Водоканал» — те не могут перекрыть для ремонтников трубу. Именно поэтому наша заявка постоянно откладывается, — сообщила жительница.

Из-за скопившейся воды, в подъездах начинается отслоение штукатурки, а в первом подъезде дома появилась черная плесень.

Кому мешает этот дом?

Елена сообщает, что их дом №23 был включен в республиканскую программу благоустройства «Наш двор» на 2024 год после ее личного обращения к руководству республики. Однако позже выяснилось, что объект внезапно исчез из плана по некой «технической причине», на которую сослалась администрация Авиастроительного района.

— Ваш дом как-то удалился из программы, но вы можете заново подать заявку, — передала их слова местная жительница.

Жильцы опасаются, что отмена работ по обновлению двора и детской площадки была преднамеренной, чтобы не вкладывать средства в дом, который планируют пустить под снос.

«Реальное время» запросило у представителей программы подтверждение или опровержение заявления. Сначала нам охотно ответили и пообещали дать разъяснения через три дня. Но затем представители программы перестали отвечать.

У жильцов есть своя версия происходящего. Они полагают, что все связано со строительством рядом новых многоэтажек. По их словам, пока стоит нынешний дом, компания не может приступить к освоению прилегающей территории.

— Здесь должен быть жилой комплекс и я думаю, что мы им мешаем. Получается, что дом не подходит под дорогу, потому что ее уже расширили, и застройщику мы не нужны. Мы им не выгодны, потому что на нашей нынешней территории они ничего сделать не могут, только облагородить территорию для своих домов, — сообщила Елена.

В среду, 1 апреля, Елена отнесла в прокуратуру Татарстана коллективное заявление от имени жильцов. Параллельно аналогичный запрос был отправлен в администрацию района. Основное требование — проведение капремонта дома №23. При этом заявители отрицают, что дом находится в аварийном состоянии, и опасаются, что его могут необоснованно включить в программу сноса.