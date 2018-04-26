В Арбитражный суд РТ поступил иск о банкротстве Рушании Бильгильдеевой на 3,1 млн рублей
ООО «Юридический центр «Перспектива» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве депутата Казгордумы, председателя Татарстанского регионального отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой.
Сумма исковых требований составила 3,1 млн рублей. Заявление подано 25 апреля, говорится в картотеке арбитражных дел.
Ранее Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ООО «Агентство недвижимости «Пассаж» Рушании Бильгильдеевой.ОбществоВласть Татарстан
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