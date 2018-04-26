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В Арбитражный суд РТ поступил иск о банкротстве Рушании Бильгильдеевой на 3,1 млн рублей

11:27, 26.04.2018
В Арбитражный суд РТ поступил иск о банкротстве Рушании Бильгильдеевой на 3,1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

ООО «Юридический центр «Перспектива» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве депутата Казгордумы, председателя Татарстанского регионального отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой.

Сумма исковых требований составила 3,1 млн рублей. Заявление подано 25 апреля, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ООО «Агентство недвижимости «Пассаж» Рушании Бильгильдеевой.

ОбществоВласть Татарстан
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