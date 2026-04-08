В Татарстане предприятие задолжало 19 млн рублей по налогам
Руководитель предприятия вносил ложные сведения в налоговые декларации
В Татарстане одно предприятие обязали погасить 19 млн рублей долгов по налогам, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.
Согласно версии следствия, с 2021 по 2023 год руководитель предприятия вносил ложные сведения в налоговые декларации, тем самым уклоняясь от уплаты НДС, налога на прибыль и взноса по обязательному страхованию.
Однако, когда на предприятие пришли с проверкой, махинации обнаружились. Следователи собрали доказательства вины директора и добились процессуального решения по полному возмещению причиненного ущерба.
