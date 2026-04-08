01:05 МСК
Кремль надеется на дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке

13:24, 08.04.2026

РФ рассчитывает, что США и Иран будут отстаивать свои интересы за столом переговоров, отметил Песков

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с самого начала настаивала на переводе эскалации на Ближнем Востоке на дипломатический трек. РФ рассчитывает, что США и Иран будут отстаивать свои интересы за столом переговоров.

Песков также отметил, что процессы украинского и иранского урегулирований связаны лишь опосредованно. Он высоко оценил миротворческие усилия США и выразил уверенность, что американские переговорщики смогут уделять внимание украинскому урегулированию.

Кроме того, Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора Путина и премьера Венгрии Орбана: она показывает Орбана как прагматичного политика, поддерживающего интересы страны, и не несет угрозы российско-венгерским отношениям.

Ранее «Реальное время» писало, что Москва рассчитывает на меры Сербии и Венгрии по защите газопроводов.

Ариана Ранцева

