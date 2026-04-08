На капремонт музея Тукая в Новом Кырлае выделят 13,6 млн рублей

Специалисты отремонтируют кровлю и обновят перекрытия

Административное здание литературно-мемориального музейного комплекса им. Тукая капитально отремонтируют. На работы выделят 13,6 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок. Напомним, что речь идет об объекте, расположенном в деревне Новый Кырлай Арского района республики.

Согласно документу, специалисты отремонтируют кровлю и обновят перекрытия, починят фасад, а также проведут другие строительно-монтажные работы. Еще в здании обновят потолки, полы и стены, займутся системой отопления и электромонтажными работами.

Источником финансирования станет бюджет Татарстана. Заказчик — Главинвестстрой республики.

Ранее сообщалось, что в правительстве России утвердили маршрут ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань.

Никита Егоров