На капремонт музея Тукая в Новом Кырлае выделят 13,6 млн рублей
Специалисты отремонтируют кровлю и обновят перекрытия
Административное здание литературно-мемориального музейного комплекса им. Тукая капитально отремонтируют. На работы выделят 13,6 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок. Напомним, что речь идет об объекте, расположенном в деревне Новый Кырлай Арского района республики.
Согласно документу, специалисты отремонтируют кровлю и обновят перекрытия, починят фасад, а также проведут другие строительно-монтажные работы. Еще в здании обновят потолки, полы и стены, займутся системой отопления и электромонтажными работами.
Источником финансирования станет бюджет Татарстана. Заказчик — Главинвестстрой республики.
