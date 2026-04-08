Бастрыкину доложат о результатах проверки по нарушению прав жителей в двух селах Татарстана

Снег в поселках долго не убирали, из-за чего в населенных пунктах затопило дороги

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки по обращениям о нарушении прав жителей села Сапуголи и коттеджного поселка Урмай в Татарстане.

Как сообщила пресс-служба СКР, в упомянутых поселках нарушают права жителей на транспортную доступность. Из-за длительного непринятия мер к очистке дорог от снега подъездные пути в населенные пункты сейчас затоплены. Проезд транспорта, включая экстренные службы, невозможен. Местные жители не могут добраться до объектов социальной инфраструктуры. Они много раз обращались в компетентные органы по данному вопросу, но без результатов. В итоге СУ СК России по Татарстану организовало процессуальную проверку.

— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК России вновь проверит ситуацию с аварийным домом в Казани на улице Железнодорожников.

Никита Егоров