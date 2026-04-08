Казань попала в топ городов России по уровню зарплат у водителей и инженеров

Фото: Мария Зверева

Казань попала в топ городов по уровню зарплат у водителей. Конкретно в столице Татарстана этот показатель — более 130 тыс. рублей в месяц. Вакансии для водителей с зарплатой свыше 130 тыс. рублей в месяц также зафиксированы в Красноярске, Новосибирске и Омске, следует из аналитики SuperJob.

Также Казань попала в топ городов по зарплатным предложениям для инженеров. Так, в столице Татарстана таким специалистам предлагают свыше 150 тыс. рублей. Аналогичный уровень дохода указывают работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей. Конкретно в Казани, как и в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске, в топе лучших зарплатных предложений — врачи. Например, врачам-кардиологам в столице Татарстана предлагают от 150 тыс. рублей в месяц.

Никита Егоров