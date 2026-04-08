В Госсовет Татарстана внесли проект закона о квотах для трудоустройства участников СВО

Однако работодателя освободят от выполнения квоты в ряде случаев

Фото: Артем Дергунов

Проект закона о квотировании рабочих мест для приема на работу участников спецоперации внесен в Госсовет Татарстана. Документ находится на предварительном рассмотрении. Если его примут, то изменения начнут действовать с 1 сентября 2026-го.

Проект разработали для того, чтобы создать дополнительные гарантии занятости для ветеранов боевых действий — участников СВО, следует из пояснительной записки в документе.

Согласно документу, работодателям Татарстана предлагают ввести квоту для трудоустройства ветеранов боевых действий. Ее размер — 1% от среднесписочной численности работников для организаций с численностью штата 200 и больше сотрудников. По данным Татарстанстата, новшества затронут около 875 работодателей.

Однако работодателя освободят от выполнения квоты, если он является общественным объединением инвалидов и образованной им организацией, или банкротом, если он проводит или планирует проводить массовое высвобождение работников или численность сотрудников в штате уменьшилась до такой степени, что квота не действует.

Квоты для трудоустройства ветеранов боевых действий уже установлены в нескольких регионах России. Среди них, например, Московская область, Санкт-Петербург и Мордовия. В последнем регионе квоты установлены не только для ветеранов боевых действий, но и для членов их семей.

Никита Егоров