В Татарстане 27 апреля состоится открытие судостроительной корпорации «Ак Барс»

Торжественная церемония открытия судостроительной корпорации «Ак Барс», которая создана по инициативе Акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, состоится 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Корпорация предусматривает объединение входящих в состав АО «Холдинговая компания «Ак Барс» предприятий: АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ООО «Ак Барс Металл», ООО «Адриа Винч Зеленодольск», ООО «ВолгаТатСудоремонт».

В рамках церемонии открытия судостроительной корпорации состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Волго-Вятским банком ПАО «Сбербанк» и АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» в области гражданского судостроения.

Кроме того, на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького произойдет закладка двух речных прогулочно-экскурсионных судов для нужд Республики Татарстан.