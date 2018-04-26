На Зеленодольском заводе 27 апреля заложат два теплохода для Татарстана

Завтра, 27 апреля, на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») состоится закладка двух пассажирских речных теплоходов для нужд Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Суда проектов 03620 (пассажировместимость 250 человек) и 03621 (пассажировместимость 150 человек) спроектированы на АО «Зеленодольское ПКБ». Они представляют собой дизельные теплоходы с кормовым расположением машинного отделения и носовым размещением рулевой рубки.

В пресс-службе предприятия отметили, что суда имеют современный дизайн экстерьера и интерьера и отвечают последним требованиям комфортности и безопасности перевозок.

Предполагается, что теплоходы будут использованы для прогулочных и экскурсионных рейсов.

Ранее стало известно, что Зеленодольский завод к 2022 году передаст ВМФ России шесть корветов проекта 22160.