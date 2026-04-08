Казань создаст локальный регламент для курьеров на велосипедах

Город создает соглашение с сервисами доставки, в котором прописаны медленные зоны и рейтинговая система для курьеров

Фото: Максим Платонов

Казань приступает к созданию локального регламента для курьеров на велосипедах, фактически тиражируя успешный столичный опыт, который подтвердил свою эффективность.

Проблема уже переросла границы отдельных мегаполисов. Например, в 2025 году оборот электронной торговли в стране составил 11,5 трлн рублей, а один только сегмент доставки готовых блюд из заведений общепита показал в 2025 году рост на 21,9%, достигнув 788,3 млрд рублей. Недавние данные из Москвы показали, что порядка 80% столичных жителей регулярно заказывают онлайн. Отрасль растет, а вместе с ней и потребности в доставке. В этой связи поручение главы государства, адресованное Минтрансу и МВД со сроком исполнения до 1 июля 2026 года, ставит вопрос о сроках превращения муниципальных инициатив в единое федеральное законодательство. Ключевой момент: станет ли новый закон комплексным и включит ли он не только правила для курьеров, но и стандарты городской инфраструктуры.

Наталья Оганова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что самый эффективный подход — это единая федеральная база плюс локальная настройка под конкретный город.

«Полный разброс региональных норм создает хаос для бизнеса и путаницу для граждан. Федеральный закон нужен, чтобы определить статус транспорта, обязательные требования к технике и базовые правила. Но Москва и Сочи отличаются от Казани, а Казань — от малого города, поэтому локальное регулирование необходимо для учета местной специфики: где проходят самые людные пешеходные маршруты, какой ширины тротуары, где расположены парки. Казань действует именно в этой логике — опирается на федеральные нормы ПДД, но при этом создает собственное соглашение с сервисами доставки, в котором прописаны конкретные медленные зоны и рейтинговая система для курьеров, адаптированные под город», — пояснила Оганова.

Прогресс не стоит на месте, на улицах можно встретить не только автомобили и пешеходов, разведенных по разным частям дороги, но и велотранспорт разных видов вместе с СИМ. И чем больше растет спрос на доставку, тем выше потребность в велотранспорте. Важно не просто запрещать, а помогать новым видам транспорта становиться безопаснее, интегрируя их в городскую инфраструктуру.