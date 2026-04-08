Метшин рассказал о своем первом рабочем дне в советской администрации

С 1993 по 1995 год будущий мэр города работал заведующим Агентством по приватизации жилья Советского района Казани

Фото: Артем Дергунов

Первый рабочий день Ильсура Метшина в советской администрации пришелся на времена тотального дефицита. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана, разговаривая с одним из подростков в Национальной библиотеке, где состоялась открытая встреча градоначальника с подрастающим поколением. Ранее один из подростков сказал Метшину, что хочет стать мэром города, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что с 1993 по 1995 год Метшин работал заведующим Агентством по приватизации жилья Советского района Казани.

— Кто не знает, что такое дефицит? Поднимите руку. Не все знают? Счастливые люди. Тогда многим казалось, что работа во власти — это доступ к каким-то особенным благам. Но вот началось мое первое совещание, и тема была прозаичной: «Подготовка к зиме». Глава района заслушивал доклады заместителей и руководителей жилищного треста, и я, будучи 24-летним юристом, далеким от сферы ЖКХ, вдруг осознал масштаб проблем. Оказалось, что под землей лежат тысячи километров труб, времени до холодов почти нет, а катастрофически не хватает материалов: то труб для замены участка, то рубероида для крыш, — поделился Метшин.

Он признался, что тогда впервые понял, что тепло в батареях жилых домов появляется «не само собой» с приходом зимы, а после проведения огромной подготовительной работы. О ней многие горожане не догадываются, подчеркнул глава города. В тот момент Метшину даже показалось, что он не туда попал, у него появились сомнения.

— Эта ситуация научила меня главному: работа моей команды и моих коллег на три четверти скрыта от глаз. Мы как футбольные судьи на поле: лучше всего справляемся, когда нас не замечают, а игра идет гладко и без лишних свистков. Идеальный результат — это когда вы наслаждаетесь комфортом в своем городе, даже не задумываясь о том, какая колоссальная работа стоит за каждым таким моментом, — резюмировал мэр столицы Татарстана.

Никита Егоров